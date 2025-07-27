В Одесі прогриміли вибухи: місто атакував рій російських дронів

Що відомо:
- Одесу атакували російські БпЛА
- На місто налетіли близько десяти ворожих безпілотників
- У місті прогриміли вибухи
У неділю, 27 липня, в Одесі прогриміли вибухи. Росіяни атакували місто ударними дронами. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер та мер міста Генадій Труханов.
Близько 12:00 міський голова попередив про загрозу застосування ударних БпЛА. Незабаром Труханов закликав мешканців Одеси перейти в безпечні місця, а всіх, хто на узбережжі, покинути цю зону.
"Аркадія, центр міста, Ланжерон, увага! Київський район, будьте обережні!" - наголосив він.
Водночас керівник ОВА зверунувся до одеситів і гостей міста з проханням перейти в укриття.
"Негайно йдіть в найближчі укриття! Життя та здоров’я - понад усе! До берегової лінії підлітають ударні безпілотники!" - повідомив Кіпер.
За даними моніторингових каналів, в напрямку Київського району Одеси прямують близько десяти російських ударних БпЛА.
Дивіться відео збиття російських БпЛА:
"В місті чутно вибухи! Працюють наші захисники", - зазначив Труханов о 13:01.
Близько 13:22 в області оголосили про відбій повітряної тривоги.
Атаки РФ по території України - останні новини
Як повідомляв Главред, 26 липня росіяни атакували Суми ударними дронами. Постраждала цивільна інфраструктура, частина мешканців залишилася без світла. Один із безпілотників влучив у будівлю Сумської ОВА на площі Незалежності.
Також у ніч на 26 липня Росія масовано атакувала три міста України, внаслідок чого є загиблі та руйнування будинків. У містах пошкоджені або частково зруйновані багатоповерхівки, підприємства та торговельний центр.
Крім цього, у ніч на 24 липня в Одесі росіяни зруйнували 9-поверховий будинок, є поранені, виникли пожежі. Пізніше з’явилися нові деталі наслідків удару РФ, зокрема часткове руйнування легендарного Привозу.
Читайте також:
- Нічна атака РФ на Черкаси: постраждали 7 осіб, серед них - дитина
- Є загиблі і десятки поранених: Зеленський озвучив нові деталі нічної атаки РФ
- Двома ударами послабили ворога: в СБУ розкрили деталі атаки на ключовий завод РФ
Про персону: Геннадій Труханов
Геннадій Труханов — український політик і діяч місцевого самоврядування, міський голова Одеси (з 2014), керівник регіональної політичної партії Довіряй ділам. Народний депутат VII скликання, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред