В Одесі прогриміли вибухи: місто атакував рій російських дронів

Російські війська запустили ударні дрони на місто.

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Одеса під масованим ударом / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Що відомо:

Одесу атакували російські БпЛА

На місто налетіли близько десяти ворожих безпілотників

У місті прогриміли вибухи

У неділю, 27 липня, в Одесі прогриміли вибухи. Росіяни атакували місто ударними дронами. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер та мер міста Генадій Труханов.

Близько 12:00 міський голова попередив про загрозу застосування ударних БпЛА. Незабаром Труханов закликав мешканців Одеси перейти в безпечні місця, а всіх, хто на узбережжі, покинути цю зону.

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"Аркадія, центр міста, Ланжерон, увага! Київський район, будьте обережні!" - наголосив він.

Водночас керівник ОВА зверунувся до одеситів і гостей міста з проханням перейти в укриття.

"Негайно йдіть в найближчі укриття! Життя та здоров’я - понад усе! До берегової лінії підлітають ударні безпілотники!" - повідомив Кіпер.

За даними моніторингових каналів, в напрямку Київського району Одеси прямують близько десяти російських ударних БпЛА.

Дивіться відео збиття російських БпЛА:

Одесу атакували російські безпілотники / Фото: скріншот

"В місті чутно вибухи! Працюють наші захисники", - зазначив Труханов о 13:01.

Близько 13:22 в області оголосили про відбій повітряної тривоги.

Атаки РФ по території України - останні новини

Як повідомляв Главред, 26 липня росіяни атакували Суми ударними дронами. Постраждала цивільна інфраструктура, частина мешканців залишилася без світла. Один із безпілотників влучив у будівлю Сумської ОВА на площі Незалежності.

Також у ніч на 26 липня Росія масовано атакувала три міста України, внаслідок чого є загиблі та руйнування будинків. У містах пошкоджені або частково зруйновані багатоповерхівки, підприємства та торговельний центр.

Крім цього, у ніч на 24 липня в Одесі росіяни зруйнували 9-поверховий будинок, є поранені, виникли пожежі. Пізніше з’явилися нові деталі наслідків удару РФ, зокрема часткове руйнування легендарного Привозу.

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Про персону: Геннадій Труханов Геннадій Труханов — український політик і діяч місцевого самоврядування, міський голова Одеси (з 2014), керівник регіональної політичної партії Довіряй ділам. Народний депутат VII скликання, пише Вікіпедія.

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