'На війні чудес не буває': Залужний розповів, як перемога може розділити союзників

Залужний пояснює, як війна підкоряється древнім і новим законам, які визначають її хід і наслідки.

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Він підкреслює, що Україна щодня тримає безпеку Європи, незважаючи на нестачу ресурсів і великий тиск. / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, 1 окрема танкова Сіверська бригада, t.me/Zaluzhnui

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Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний поділився своїми роздумами про війну та перемогу у колонці для Vogue. У публікації він підсумував ключові уроки, які Україна винесла за роки повномасштабної війни з Росією.

Залужний наголосив, що у війні не варто покладатися на дива — її хід визначається лише певними законами, що існують тисячоліттями або формуються в реальному часі.

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"Деяким законам, за якими йде війна, багато тисячоліть, деякі виникають просто зараз. Лише вони впливають на хід війни. Інколи, щоб зрозуміти це, потрібно заплатити надвисоку ціну. Незнання цих законів не убезпечує від поразки", – написав він.

Посол також зауважив, що шлях до перемоги може виявитися самотнім.

"Думаючи про перемогу, потрібно бути готовим залишитися на самоті, мовляв, не завжди твоя перемога вигідна твоїм союзникам", – зазначив Залужний.

У тексті він звернув увагу і на моральні й практичні аспекти сучасної війни. За його словами, кожен учасник має свою мотивацію, а ефективність зброї визначається не лише технічними характеристиками.

"У тих, хто не б’ється заради життя, завжди є своя вигода. І ще: зброю, яка не приносить вигоди, не застосовують. Що це за зброя, казати не буду", – йдеться в колонці.

Окремо Залужний підкреслив цінність людського ресурсу на фронті. За його словами, найважливіше — це не лише кількість особового складу, а його психологічна стійкість.

"Найдорожчий ресурс війни – це люди, і не тільки тому, що його неможливо швидко відновити, а ще й через те, що його можна втратити ментально й зробити непридатним. Ворог постійно працює над цим, і не лише на полі бою", – застерігає він.

У публікації Залужний також закликав чітко формулювати цілі перемоги — як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

"Б’ючись із більшим ворогом наодинці, думай: яку перемогу ти хочеш і можеш отримати зараз, а яку – у майбутньому. Рішення мають свій час. Це не завжди зараз", – підкреслив він.

Колишній головнокомандувач порівняв кожен день війни з жорстким іспитом:

"Кожний день у війні – це або новий урок, або смерть, і краще засвоювати ці уроки без війни, інакше доведеться вивчати їх на досвіді тих, хто зміг їх пережити".

Він наголосив на унікальній ролі України в сучасному світі:

"У світі, який незворотно змінився, саме ми, Україна, щодня даємо шанс нашим сусідам, Європі, врятувати свою безпеку і своїх громадян. Саме на наших із вами плечах тримається мир у Європі. Саме нам, залишеним на самоті у браку снарядів і гармат, вдалося зрушити колесо науково-технічного прогресу", – зазначив Залужний.

Валерій Залужний / Главред - інфографіка

На його думку, технології, які створює Україна, здатні змінити уявлення про безпеку й навіть запобігти глобальним загрозам:

"Ми відкриті до тих, хто не залишив нас. Сьогодні ми маємо найбільшу і найбоєздатнішу армію на Європейському континенті. А тому саме навколо нас, нашої мужності, героїзму та інноваційності можливо сформувати нову архітектуру безпеки в Європі".

Заяви Залужного про війну - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні з 2024 року триває новий етап війни, у якому традиційні методи більше не дають результату. Якщо українці не подбають про довгострокову безпеку, конфлікт може затягнутися на роки — аж до 2034-го. Про це заявив посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він наголосив, що НАТО, попри модернізацію армій країн-членів, досі не адаптувало свою військову доктрину до сучасних умов і не готове до масштабної війни. Альянс залишається стратегічним орієнтиром для України, але сам потребує глибоких реформ.

Крім того, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що війни майбутнього визначатимуться швидкістю впровадження нових технологій та здатністю ефективно й оперативно їх використовувати. При цьому озброєння має бути не лише дієвим, а й максимально дешевим.

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Про персону: Валерій Залужний Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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