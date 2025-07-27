У Путіна вибухнули цинічною заявою про війну в Україні

Кремль не збирається припиняти війну.

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У Кремлі спробували "виправдатися" за напад на Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

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У Путіна заявили, що для припинення війни нібито мають бути виконані "цілі СВО"

У Кремлі звинуватили Україну, мовляв, у небажанні вести перемовини

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для відновлення відносин країни-агресора Росії з Україною, мовляв, треба виконати завдання "СВО". Також він звинуватив Київ і Захід у нібито небажанні вести переговори з Москвою.

"Спочатку потрібно вирішити проблему і зафіксувати виконання тих завдань, які стояли перед СВО. Для нас краще це зробити політико-дипломатичними засобами, і СВО триває в умовах, коли ці засоби стали неможливими", - цитують його пропагандисти ТАСС. відео дня

Крім того, він звинуватив Україну і Захід у нібито небажанні вести перемовини для завершення війни.

"Усі пропозиції про діалог були відкинуті і Україною, і західниками", - вигадав Пєсков.

Кремль відмовляється від зустрічі Путіна із Зеленським - новини:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський 25 липня сказав, що на перемовинах делегацій Києва і Москви в Стамбулі з'явилися перші сигнали від росіян щодо можливості зустрічі на рівні Зеленський-Путін.

Утім, Кремль де-факто відмовився від зустрічі Путіна і Зеленського. Пєсков заявив, що меморандуми України і РФ "діаметрально протилежні", тому навряд чи вдасться провести зустріч до кінця серпня, як раніше запропонували в Києві.

Україна чекає відповіді Росії щодо зустрічі на рівні президентів наприкінці серпня, сказав Володимир Зеленський. Київ готовий до таких перемовин, але за участю європейських посередників.

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Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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