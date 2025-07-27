Туреччина і конфлікт РФ з Азербайджаном: розкрито позицію Анкари

Не факт, що Росія в підсумку втратить геополітичну вагу на Південному Кавказі, вважає Ігор Семиволос.

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Туреччина підтримує Азербайджан, але Анкара завжди намагається уникнути великих ризиків - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

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Туреччина підтримує Азербайджан, але намагається мінімізувати ризики

Росія може зберегти свою вагу на Південному Кавказі

Туреччина відкрито підтримує Азербайджан, але вона завжди буде мінімізувати ризики. Росія слабшає на Південному Кавказі, проте поки що незрозуміло, чи втратить вона остаточно свою вагу в регіоні. Про це заявив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

В інтерв'ю Главреду у відповідь на запитання про те, як діятиме Туреччина, якщо криза між Баку і Москвою досягне максимального напруження, він зазначив, що Анкара завжди намагається не допустити серйозних ризиків.

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"Туреччина відкрито підтримує Азербайджан. Але Анкара завжди намагатиметься мінімізувати ризики", - вважає Семиволос.

Також він додав, що зараз не можна сказати, що Росія втрачає Південний Кавказ.

"Я б так голосно говорити не став. Думаю, є підстави вважати, що Росія слабшає на Південному Кавказі. Подальший процес залежить від дуже багатьох факторів, про які ми з вами можемо лише здогадуватися. Якщо розглядати ситуацію в процесі - то так, втрачає. Але все-таки, чи втратить, це велике питання", - підкреслив Ігор Семиволос.

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Як повідомляв Главред, відносини між РФ і Азербайджаном значно погіршилися після того, як російські силовики провели рейд у Єкатеринбурзі, унаслідок якого загинули 2 людини. Азербайджан у відповідь затримав росіян у своїй країні, викликав посла Росії і скасував усі спільні заходи.

Азербайджан подасть на РФ до суду через трагедію під Актау, сказав президент Ільхам Алієв. Росія не бере на себе відповідальність за катастрофу цивільного пасажирського літака авіаліній Азербайджану, який, за даними Києва і Баку, був збитий російською ракетою ППО.

На північному кордоні Азербайджану та РФ можливі певні дії, припустив Ігор Семиволос. Зокрема, росіяни можуть використати проти Азербайджану талишів - етнічну групу, яка мешкає як у Дагестані, так і прикордонних із Росією районах Азербайджану.

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Про персону: Ігор Семиволос Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець. Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

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