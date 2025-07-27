Китайський секрет: США розкрили, як Пекін допомагає Москві залишатися на плаву

Рубіо вважає, що після удару США по Ірану Китай, Росія і КНДР стали обережнішими у своїй зовнішній політиці.

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США стверджують, що без допомоги Китаю Росія не змогла б продовжувати повномасштабну війну проти України/ колаж: Главред, фото: wikipedia, ОП, kremlin.ru

Коротко:

Рубіо заявив, що Китай допомагає Росії уникати викриття

США завдали удару по ядерній інфраструктурі Ірану

Китай та КНДР стали обережнішими у підтримці Тегерана

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Китай надає Росії підтримку в обсягах, які дозволяють уникати відкритої конфронтації. За його словами, без цієї допомоги, зокрема через закупівлі російської нафти, РФ не змогла б продовжувати війну проти України. Про це він повідомив в інтерв’ю Fox News.

"Усі знають, це не секрет, що Китай надає Росії стільки допомоги, скільки може собі дозволити, не будучи викритим. Європейці вже це зрозуміли. Путін не зміг би продовжувати цю війну без підтримки Китаю, особливо без закупівлі російської нафти", – зазначив Рубіо. відео дня

Він також наголосив, що Пекін зацікавлений у затягуванні російсько-українського конфлікту, оскільки це відволікає увагу США від інших глобальних регіонів, які становлять інтерес для Китаю.

Окремо Рубіо прокоментував ситуацію навколо Ірану. Він зауважив, що Китай продовжує купувати іранську нафту, незважаючи на санкції, та раніше постачав Тегерану оборонні системи. Проте, за його словами, ситуація змінилася після американського удару по ядерній інфраструктурі Ірану.

"Китай, Росія і навіть Північна Корея стали трохи обережнішими у підтримці Ірану", – підкреслив держсекретар.

Він додав, що чимало союзників Ірану відмовилися від подальшої допомоги, оскільки не захотіли втручатися у конфлікт.

"Це нагадало світу, що в нас сильний президент і найвидатніші військові можливості у світі. Ніхто не має того, що маємо ми – наші літаки, ракети, бомби, які ми використовуємо в керованих боєприпасах. Багато хто про це забув. Президент [США Дональд] Трамп нагадав їм", – додав Рубіо.

Позиція Китаю / Інфографіка: Главред

Попри критику, він підкреслив важливість діалогу між Вашингтоном і Пекіном.

"Сполучені Штати й Китай – це дві наймогутніші та найважливіші країни у світі, тому ми повинні мати відносини. Ми повинні мати змогу говорити з ними. І, якщо можливо, знаходити сфери для співпраці", – резюмував держсекретар США.

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Як повідомляв Главред, у Китаї заблокували продаж Україні дронів. Крім того, за даними Bloomberg, китайці перестали продавати компоненти дронів країнам Європи. Офіційно КНР це заперечує.

Трамп не готовий до санкцій і досі сподівається відірвати Росію від Китаю, розповів Главреду російський дипломат Борис Бондарєв. За його словами, у Білому домі не розуміють, що сьогодні Москва більше зацікавлена в розвитку відносин із Пекіном, ніж із Вашингтоном.

Крім того, 2 липня міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час зустрічі з верховною представницею Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас заявив, що Пекін не може допустити поразки РФ у війні, яку вона розв'язала в Україні. У разі краху РФ США зосередять усю свою увагу на боротьбі з Китаєм, нібито сказав він.

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Про джерело: Fox News Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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