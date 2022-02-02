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Роззброєння в обмін на деескалацію: El Pais "злила" відповідь США і НАТО на пропозиції РФ з безпеки

2 лютого 2022, 09:57

У документі підкреслюється, що НАТО - оборонний альянс і не загрожує РФ. У НАТО заявили, що вірять у можливість вирішення розбіжностей за допомогою діалогу.

США, Росія, НАТО, Україна
У Мережу потрапила конфіденційна відповідь Росії від США і НАТО / Фото УНІАН, Reuters

Іспанська газета El Pais опублікувала повний текст відповіді США і НАТО на російські пропозиції щодо гарантій безпеки. Файл з документами був опублікований у середу, 2 лютого.

На початку конфіденційного документа підкреслюється, що НАТО - оборонний альянс і не загрожує Росії, а виступає за безпеку і стабільність. Також в НАТО заявили, що вірять у можливість вирішення всіх розбіжностей за допомогою діалогу і дипломатії.

У документах йдеться, що США і НАТО відмовляються підписати двосторонній договір про безпеку в Європі з Росією, а також закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу.

Разом з тим Вашингтон і НАТО пропонують РФ обговорити Угоди про роззброєння і заходи довіри на різних форумах (таких як, ОБСЄ, діалог зі стратегічної стабільності між США і Росією і Рада НАТО-Росія), успіх яких обумовлює початок деескалації російської військової загрози в Україні.

"Враховуючи триваюче масштабне, одностороннє і невиправдане розгортання військ в Україні та Білорусі та навколо них, ми закликаємо Росію негайно деескалувати ситуацію", - заявили в НАТО.

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США стверджують, що прогрес з питань роззброєння і заходів довіри може бути досягнутий "лише в умовах деескалації загрозливих дій Росії щодо України".

"Ми готові розглянути домовленості або угоди з Росією з питань, що становлять двосторонній інтерес, включити письмові документи, що стосуються наших відповідних проблем безпеки", - йдеться у документах.

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США готові почати діалог з Росією з питань контролю за озброєннями у сфері ракет середньої та меншої дальності. Крім того, Вашингтон готовий обговорити взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем і сил в Україні.

Також в НАТО вирішили утриматися від розміщення ядерної зброї в Східній Європі та розглянути додаткові заходи щодо запобігання інцидентів з РФ на морі і в повітрі.

Крім цього, Вашингтон готовий обговорювати з Москвою механізм для підтвердження нерозміщення крилатих ракет "Томагавк" в Румунії та Польщі.

Також в НАТО підкреслили, що не хочуть конфронтації, але не підуть на компроміс з принципових для Альянсу питань. Подальше посилення загроз або агресія проти України змусить США і НАТО посилити свою "оборонну позицію".

Переговори США та Росії з безпеки

17 грудня 2021 року МЗС Росії опублікував два документи – проект договору РФ і США з гарантій безпеки і проект Угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії та Північноатлантичного альянсу. У документах йдеться про те, що Москва вимагає гарантій від Вашингтона з питання відмови України від інтеграції в НАТО й нерозширення Альянсу на Схід.

10 січня в Женеві відбулися переговори США та Росії з безпеки. Вони тривали понад вісім годин.

Кремль вимагав від НАТО відмовитися від країн-членів, що вступили до Альянсу після 1997 року. За словами заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, НАТО нібито не лише завдає шкоди безпеці Росії, але і намагається перекласти країну на другорядну роль в європейській та міжнародній політиці.

26 січня стало відомо, що посол США в Росії Джон Салліван привіз до МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо безпеки. Як писало Bloomberg, Салліван доставив два документи: один - від США, другий - від НАТО.

1 лютого стало відомо, що США отримали письмову відповідь від Росії щодо так званих гарантіям безпеки. Таку заяву зробив офіційний представник США на умовах анонімності, при цьому він відмовився розкрити зміст цього документа.

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін заявив, що США і НАТО у своїх письмових відповідях щодо гарантій безпеки проігнорували російські заклопотаності.

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