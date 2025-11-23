Снігопади та похолодання накриють Україну: синоптик назвав дати

Якою буде погода в Україні у грудні розповів Станіслав Щедрін.

Погода в Україні у грудні прогноз / Колаж Главред, фото: pixabay, depositphotos.com/ua

Погода в Україні на початку грудня буде контрастною. Сильні морози, похолодання, снігопади та дощі очікують на українців цієї зими.

Народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю Главреду розповів, коли в Україну прийдуть морози, якою буде погода на Новий рік та коли українці побачать сніг.

Як закінчиться листопад в Україні?

Кінець листопада в Україні буде з невеличким похолоданням. З 25 листопада очікуємо похолодання від 4 до 5 градусів. По всій Україні опадів буде мало, за винятком Карпат. У горах буде сніг та мокрий сніг.

Похолодання в нічний час очікуємо від 0 до - 3, у західних областях до -4. Вдень очікуємо +4 - +6 тепла, лише на Півдні +10, у Криму від +10 до +12 тепла.

З якої погоди розпочнеться грудень?

Перша декада грудня буде з такою погодою, як останній тиждень листопада. Тільки з 3-4 грудня очікуються опади, але не снігопади.

Коли чекати на сніг та мороз?

На суттєві снігопади поки не очікуємо, хіба що наприкінці першої декади грудня можливий сніг.

Сильні морози поки не прогнозую. Після 7 грудня, у західних і північних областях можна очікувати вже морози у денний час до -1 - -3, вночі температура буде опускатися до -5. Незначні морози очікуємо.

Погода на 14 днів / фото: meteoprog

Якою буде погода на Новий Рік?

Прогноз є, але від ще не точний. Друга декада грудня буде трохи холоднішою. Очікуємо від 0 до 5 морозу, на Півдні очікуємо трішки тепліше, буде плюсова температура.

У грудні снігу не варто очікувати. Новий Рік не варто очікувати зі снігом, можливо невеликий сніговий покрив буде на Заході.

Якою може бути зима в Україні за вашими розрахунками?

Ця зима буде схожа на минулу. Як українців почали лякати, що зима буде аномально холодною, то це не правда. Зима буде з невеликими морозами, але не аномальними. Зміна клімату вплинула на наші зими, тому очікуємо грудень без сильних морозів.

Коли очікувати на мороз в Україні / pixabay

Так, в нас будуть похолодання з морозами, але вони будуть короткими на 2-3 дні. Таких періодів очікуємо декілька за зиму. Переважно сильні похолодання з морозами будуть в Україні в кінці січня та на початку лютого.

Про персону: Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Як запевняє синоптик, він займається прогнозом погоди понад десять років та використовує той же сучасний метод обчислень, як і в гідрометцентрах. Співпрацює з низкою провідних загальнонаціональних видань.

