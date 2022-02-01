США отримали відповідь Кремля щодо гарантій безпеки - Washington Post

Росія відповіла США на пропозиції щодо безпеки / фото Reuters

США отримали письмову відповідь від Росії щодо так званих гарантій безпеки. Таку заяву зробив офіційний представник США на умовах анонімності, при цьому він відмовився розкрити зміст цього документа.

"Ми можемо підтвердити, що ми отримали письмову відповідь від Росії", - пише The Washington Post з посиланням на слова чиновника.

"Було б непродуктивно вести публічні переговори, тому ми залишимо це на розсуд Росії, якщо вони захочуть обговорити свою відповідь", — розповів співрозмовник видання.

Чиновник додав, що США повністю прихильні діалогу для вирішення питань безпеки. Він також зазначив, що Вашингтон продовжить тісні консультації зі своїми союзниками та партнерами, включаючи Україну.

Переговори США і Росії з безпеки

МЗС РФ 17 грудня опублікував два документи – проект договору Росії та США щодо гарантій безпеки і проект Угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії та Північноатлантичного альянсу.

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У документах йдеться про те, що Москва вимагає гарантій від Вашингтона з питання відмови Україну від інтеграції в НАТО й нерозширення Альянсу на Схід.

10 січня в Женеві відбулися переговори США та Росії з безпеки. Вони тривали понад вісім годин.

Кремль вимагав від НАТО відмовитися від країн-членів, що вступили до Альянсу після 1997 року. За словами заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, НАТО нібито не лише завдає шкоди безпеці Росії, але і намагається перекласти країну на другорядну роль в європейській та міжнародній політиці.

26 січня стало відомо, що посол США в Росії Джон Салліван привіз до МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо безпеки. Як писало агенство Bloomberg, Салліван доставив два документи: один - від США, другий - від НАТО.

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