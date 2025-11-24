Пташка з Азовсталі повертається до служби - подробиці

Стисло:
- Пташка Поліщук 4.5 роки була добровольцем
- Тепер Катерина офіційно служить у ЗСУ
Українська парамедикиня Катерина Пташка Поліщук із 2021 року служила в добровольчому батальйоні "Госпітальєрів". У травні 2022 року вона разом із побратимами опинилася в полоні окупантів. У вересні 2022-го Пташка повернулася додому.
Нещодавно в соціальних мережах Катерина повідомила, що повертається у війська. Вона офіційно долучилася до служби у ЗСУ.
"Я готова до зими! Це єдине, що я можу відповісти на заяву президента. Після 4.5 років добровольцем відтепер офіційно вступила до лав Збройних Сил України", - написала Поліщук.
У коментарях Пташку підтримують у її рішенні, дякують за вибір і бажають удачі та ангела-охоронця.
Про персону: Катерина Поліщук
Катерина Олександрівна Поліщук (позивний — Пташка, Пташка зі сталі; нар. 31 березня 2001, с. Соснівка Тернопільської області, Україна) — парамедик-доброволець Національної гвардії України, учасниця російсько-української війни; українська поетеса, акторка. Кавалер ордена "За мужність" III ступеня, пише Вікіпедія.
