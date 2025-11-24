Пташка з Азовсталі повертається до служби - подробиці

Катерина Поліщук зробила офіційну заяву.

https://glavred.net/starnews/ptashka-iz-azovstali-vozvrashchaetsya-k-sluzhbe-podrobnosti-10718255.html Посилання скопійоване

Пташка Азовсталь новини - Катерина Поліщук вступила до лав ЗСУ / колаж: Главред, фото: facebook.com/katerina.polisuk.267994

Стисло:

Пташка Поліщук 4.5 роки була добровольцем

Тепер Катерина офіційно служить у ЗСУ

Українська парамедикиня Катерина Пташка Поліщук із 2021 року служила в добровольчому батальйоні "Госпітальєрів". У травні 2022 року вона разом із побратимами опинилася в полоні окупантів. У вересні 2022-го Пташка повернулася додому.

Нещодавно в соціальних мережах Катерина повідомила, що повертається у війська. Вона офіційно долучилася до служби у ЗСУ.

відео дня

"Я готова до зими! Це єдине, що я можу відповісти на заяву президента. Після 4.5 років добровольцем відтепер офіційно вступила до лав Збройних Сил України", - написала Поліщук.

У коментарях Пташку підтримують у її рішенні, дякують за вибір і бажають удачі та ангела-охоронця.

Пташка Азовсталь новини - Катерина Поліщук вступила до лав ЗСУ / Скриншот Threads

Пташка Азовсталь новини - Катерина Поліщук вступила до лав ЗСУ / Скриншот Threads

Пташка Азовсталь новини - Катерина Поліщук вступила до лав ЗСУ / Скриншот Threads

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав, що українська тренерка і наставниця проєкту "Зважені та щасливі" Марина Боржемська закрутила новий роман із чоловіком, якого вважає особливим.

Також Дмитро Гордон висловився про розлучення. Він оцінив свій третій шлюб з Олесею Бацман, який журналісти уклали 2011 року. За цей час у них з'явилося троє спільних дітей.

Читайте також:

Про персону: Катерина Поліщук Катерина Олександрівна Поліщук (позивний — Пташка, Пташка зі сталі; нар. 31 березня 2001, с. Соснівка Тернопільської області, Україна) — парамедик-доброволець Національної гвардії України, учасниця російсько-української війни; українська поетеса, акторка. Кавалер ордена "За мужність" III ступеня, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред