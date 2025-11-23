Зеленський прокоментував мирний процес і відповів на звинувачення Трампа

Президент відреагував на заяву Трампа про нібито відсутність вдячності з боку України.

Що Зеленський заявив у відповідь на звинувачення Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Що сказав Зеленський:

Дипломатично досягти миру тяжко через небажання Росії

Україна вдячна усім, хто докладає зусиль до встановлення миру

Країна-агресорка Росія розпочала війну в Україні і зараз не хоче її завершувати. Саме у цьому полягає складність усієї дипломатичної ситуації. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, від перших хвилин 24 лютого кремлівський диктатор Володимир Путін веде цю війну так, що йому все одно, скільки своїх людей він втратить і скільки наших людей він убʼє.

"Російські командири мають не просто бажання діяти жорстоко – вони мають чіткі накази, що можуть убивати так, як їм заманеться. Саме тому російська війна така кривава та забирає життя на фронті і в мирних українських містах. Саме тому Росія не тільки вбиває дорослих, але також викрадає дітей та намагається їх перевчити, щоб уже вони брали участь у війні, коли виростуть", - наголосив він.

Росія веде довготривалу війну і головне, що намагається зробити - це залишити собі можливість воювати ще довше та не тільки проти України. Тому, за словами Зеленського, Україна цінує, що заради миру зараз працюють стільки сил та лідерів.

Зеленський відповів Трампу

Президент США напередодні заявив, що Україна не подякувала йому за пророблену роботу, тому глава держави висловив вдячність американському лідеру.

"Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто Президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з "джавелінів", рятує життя українців. Ми дякуємо всім у Європі, у Групі семи і Групі двадцяти, хто допомагає нам захищати життя. Важливо зберігати підтримку", - йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що зараз важливо пам'ятати про найголовнішу мету - зупинити російську війну й не дозволити їй розпалитись колись знов. Тому Україна зараз дуже уважно працює над кожним пунктом, над кожним кроком до миру.

"Все має спрацювати правильно – так, щоб дійсно закінчити цю війну і щоб не допустити повторення війни. Дякую всім, хто допомагає! Дякую, Америко! Дякую, Європо! Пишаюсь нашими людьми. Слава Україні", - підсумував президент.

Чому Трамп напередодні "накинувся" на президента України

Главред писав, що президент США звинуватив українську владу у "невдячності". В соцмережі Truth Social він написав про те, що "керівництво України не висловило жодної вдячності" за мирні зусилля США.

Крім цього Дональд Трамп вкотре заявив, що якби, на його думку, вибори 2020 року нібито не були "сфальсифіковані", війна між Україною та Росією не виникла б.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори в Женеві - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Зеленського, українська делегація сьогодні, 23 листопада, працює в Женеві над пошуком реальних рішень для завершення війни, відновлення миру та забезпечення довгострокової безпеки.

Згодом очільник ОП Єрмак заявив, що Україна і США провели дуже продуктивну першу зустріч та досягли дуже доброго прогресу й рухаються вперед до справедливого та тривалого миру.

Як повідомляє Reuters із посиланням на американського посадовця, дискусії відбуваються конструктивно й у низці питань "завершилися угодами в деяких сферах.

