Краще позбудьтеся їх: які купюри долара та євро можуть створити проблеми

Українцям радять позбутися доларових купюр 1996–2006 років

Купюри по 500 євро дедалі рідше приймають за кордоном

Експерти рекомендують замінити старі та зношені банкноти на нові долари після 2013 року та євро номіналом 100–200

Фінансові фахівці застерігають: не всі купюри долара та євро варто зберігати надовго. Деякі банкноти можуть створити проблеми під час обміну чи розрахунків, тож їх радять замінити до кінця 2025 року. Про це пише сайт Новини.Live.

Долари старого зразка

Хоча закон гарантує, що всі паперові гроші, випущені після 1914 року, залишаються платоспроможними, на практиці виникають труднощі з американськими купюрами 1996–2006 років. Вони мають менше захисних елементів, що ускладнює перевірку справжності. Через це обмінники нерідко відмовляються приймати такі банкноти або встановлюють подвійний курс і додаткові комісії.

Щоб уникнути ризиків, експерти радять заздалегідь позбутися доларів старого зразка та замінити їх на банкноти випуску після 2013 року. Аналогічна порада стосується і зношених купюр: краще обміняти їх раніше, ніж довести до стану, коли вони взагалі не прийматимуться.

Купюри по 500 євро

Європейський центральний банк ще понад п’ять років тому припинив друк банкнот номіналом 500 євро, не включивши їх у серію "Європа". Причина - високий рівень підробок. Хоча ці гроші залишаються чинним платіжним засобом, дедалі частіше їх відмовляються приймати за кордоном.

Фахівці радять власникам таких купюр поступово замінювати їх на менші номінали - 100 та 200 євро. Вони вже входять у другу серію банкнот і гарантовано залишаться в обігу у наступних випусках.

