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Дипломатія поки що не спрацювала, час зміцнювати східний фланг НАТО - Держдеп США

2 лютого 2022, 09:08

США спільно із союзниками, зокрема з країнами, що знаходяться на східному фланзі НАТО, продовжують готуватися до можливості подальшої російської агресії.

Нед Прайс
Нед Прайс / Reuters

Дипломатичний шлях вирішення кризи навколо України поки що не спрацював так, як це очікувалося на Заході. Тому в Держдепартаменті США однозначно згодні з тим, що настав час почати зміцнення східного флангу НАТО перед обличчям загрози з боку Росії. Про це повідомив під час брифінгу прессекретар Держдепу Нед Прайс.

Відповідаючи на запитання кореспондента, чи не прийшовв час почати зміцнення східного флангу НАТО, Прайс сказав, що такі заходи "однозначно" необхідні.

"Ми говоримо про це вже кілька тижнів, і насправді ми зробили конкретні кроки, деякі з яких були оголошені Міністерством оборони, щодо приведення тисяч американських військовослужбовців, в стан підвищеної готовності в разі необхідності", - сказав представник Держдепу.

Він додав, що США спільно із союзниками, зокрема з країнами, що знаходяться на східному фланзі Північноатлантичного альянсу, продовжують готуватися до можливості подальшої російської агресії.

"Ми продовжимо робити кроки, щоби посилити - в оборонному плані - східний фланг НАТО, тому що ми згодні з тим, що це важливо", - зазначив Прайс.

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Він нагадав, що США надали безпрецедентну допомогу в галузі безпеки українським партнерам. Крім того, адміністрація видала прискорений дозвіл на постачання американського озброєння балтійським союзникам і в Україну.

читайте такожЖителі тільки двох країн готові відправити в Україну армію для захисту від РФ – опитування"Ми робимо кроки в дусі оборони і стримування, тісно співпрацюючи з нашими союзниками на східному фланзі, щоби заспокоїти їх і зміцнити їхню власну оборону", - додав Прайс.

Як повідомляв Главред, раніше прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія не може застосовувати право вето на рішення України приєднатися до НАТО. За його словами, будь-яке рішення щодо членства в Альянсі стосується конкретної держави і самого НАТО.

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