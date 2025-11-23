"Ситуація погана": в прямому етері радіо РФ розповіли, що приховує Путін

Економіст перервав мовчання і попередив росіян про важливе.

Російська економіка незабаром може опинитися у вкрай скрутному становищі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що сказав Сухарєв:

Окремі галузі економіки РФ відчувають великі труднощі

Росія не зможе покрити всі потреби за рахунок бюджету

Ситуація в економіці погана і її приховують

Кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує стверджувати, що економічна ситуація в країні-агресорці Росії стабільна і критичних проблем немає. Однак навіть в етері пропагандистських програм почали це заперечувати.

У Telegram-каналі "Украина 365" опублікували відео з етеру державного радіо РФ, де економіст Олег Сухарєв відверто заявив, що економіка Росії "за півкроку від рецесії", тобто значного спаду.

Економічна ситуація в РФ погана

Економіст стверджує, що за рік окремі галузі у країні втратили від 10 до 20% виробництва. Особливо складна ситуація в металургії, сільськогосподарському секторі та машинобудуванні.

"Ситуація в економіці погана. І її приховують чомусь... Мабуть, щоб не розворушувати населення, не призвести до апатії. Політико-психологічні мотиви є", - наголосив він.

Сухарєв попередив, що у 2026 році ситуація для росіян погіршиться, адже "бюджет країни вже нічого витягнути не може".

Як економічна криза може вплинути на ситуацію в РФ

Главред писав, що за словами військового аналітика Олексія Гетьмана, Путін визнав, що у 2025 році Росії вдалося захопити менше 1% української території, тоді як у самій країні спостерігається паливна та економічна криза.

За таких умов 2026 рік може стати кризовим для кремлівської влади. Внутрішні потрясіння в Росії неминучі — як це сталося з Радянським Союзом, розпад якого теж ніхто не передбачав за кілька місяців до його краху.

Економіка Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом Тараса Загороднього, у 2026 році населення країни-агресорки Росії відчує відкат до часів Радянського Союзу. У РФ, зокрема, можуть ввести карткову систему.

Раніше стало відомо, що попри те, що Путін розповідає, нібито з економікою РФ все добре, реальна картина в країні суттєво відрізняється. Економічний сектор колапсує настільки, що все погано вже навіть у ВПК.

Напередодні повідомлялося, що можлива відмова Індії від закупівель російської нафти може стати дуже потужним кроком до прірви, на межі якої вже опинилася Росія. Якщо від її "чорного золота" відмовиться і Китай, то шансів на виживання для Кремля не буде.

Про персону: Олег Сухарєв Олег Сухарєв - російський економіст, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту економіки РАН, професор кафедри теорії та методології державного та муніципального управління Московського державного університету, професор БДІТА, БДТУ, ЮРДТУ (НПІ), пише Вікіпедія.

