В 1100 гривень вже не вкластись: в Україні дорожчає популярний продукт

Ціни в супермаркетах цього місяця помітно зросли.

В Україні підняли ціни на копчену ковбасу

Ковбаса деяких виробників коштує вже більше 1000 гривень за кілограм

Ціни на продукти в Україні вже давно почали неприємно дивувати покупців. А деякі товари буквально шокують різким зростанням вартості. Наприклад, ціни на копчену ковбасу вже майже становлять 1200 гривень за кілограм.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Станом на сьогодні, 23 листопада, середня ціна за кілограм копченої ковбаси одного з популярних виробників перевищує середньомісячну ціну за жовтень аж на 77,91 гривні.

Як змінилися ціни на ковбасу

Ковбаса Алан Брауншвейська сирокопчена коштує 1171,80 гривні, тоді як у жовтні українці в середньому платили за неї 1093,89 гривні за кілограм.

Подорожчала також ковбаса Глобино салямі варено-копчена. За кілограм м'ясопродукту у жовтні покупці віддавали 267 гривень, тоді як сьогодні ковбаса коштує вже 279 гривень.

Що буде з цінами на м'ясо в Україні - прогноз експерта

Главред писав, що за прогнозом заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, до кінця року ціни на м’ясо в Україні залишатимуться відносно стабільними. Перед святами можливе певне подорожчання курятини, свинини та яловичини, проте воно не буде радикальним.

"М’ясо в Україні і так є дорогим. Передріздвяний і передноворічний ажіотаж може призвести до зростання ціни на м’ясо на 5-7%. Плюс певному подорожчанню сприятиме скорочення поголів’я: поголів’я свиней скоротилося на 7%, корів - на 7-8%. Це, звісно, впливає на формування ціни й на ринок", - пояснив він.

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на тепличні огірки в Україні знову зросли. Наразі на українському ринку відчувається дефіцит пропозиції якісних огірків. Саме цей факт і спричинив подальше зростання цін у даному сегменті.

Раніше повідомлялося, що в Україні впали ціни на моркву. Все через те, що попит на ці коренеплоди сьогодні залишається досить стриманим, оскільки до продажу все частіше пропонуються овочі середньої та низької якості.

Напередодні стало відомо, що твердий сир деяких виробників став розкішшю для багатьох українців через раптове зростання ціни за кілограм більш як на 100 гривень.

