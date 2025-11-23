Можуть початися наджорсткі графіки відключень: експерт озвучив небезпечний прогноз

В українській енергосистемі можливі три сценарії розвитку ситуації.

Україну можуть накрити тривалі відключення світла

Енергосистема України має три сценарії розвитку

Оптимістичний варіант можливий за умови припинення атак

Найгірший сценарій передбачає довготривалі відключення до 16–17 годин

Українська енергосистема перебуває у критичному стані, і найближчі місяці можуть принести різні варіанти розвитку подій - від помірних відключень до масштабних обмежень.

Про це заявив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі телеканалу Еспресо.

Оптимістичний прогноз

За словами Ігнатьєва, якщо російські війська припинять атаки на об’єкти генерації та передачі електроенергії, Україна зможе використати аварійний запас і протягом місяця відновити ключові підстанції. У такому випадку відключення світла залишаться лише у ранкові та вечірні години й триватимуть не більше 2–3 годин.

Реалістичний сценарій

Менш сприятливий варіант передбачає продовження атак на енергетичну інфраструктуру, зокрема на лівобережну частину країни. Водночас відновлювальні роботи триватимуть, а на правобережжі діятимуть графіки відключень, які залишатимуться відносно лояльними для населення.

Найгірший розвиток подій

Експерт попереджає: якщо удари будуть спрямовані на потужні електропідстанції, Україна може перейти на довготривалі графіки відключень. Йдеться про обмеження на 16–17 годин із короткими перервами у 2–3 години. Це фактично означатиме відсутність стабільного електропостачання. Додатковим ризиком є зимові морози, адже в холодну погоду різко зростає споживання електроенергії, особливо для опалення.

Таким чином, майбутнє української енергосистеми залежить від інтенсивності атак та швидкості відновлення критичної інфраструктури.

Прогноз експерта щодо енергосистеми України

Експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду заявив про те, що для відновлення пошкодженої РФ енергетичної інфраструктури України необхідно набагато більше часу.

"Ситуація справді драматична, але водночас були зроблені запаси обладнання та опрацьовані алгоритми відновлення. Однак зараз у енергосистеми немає того запасу потужностей, який був раніше. Встановлення додаткових генерувальних потужностей на теплових електростанціях або ГЕС - це, звісно, не тижні й не місяці: такі роботи часто вимірюються роками", - наголосив він.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС відновили повну роботу після зниження потужності через російські атаки, повідомило Міненерго. Експерт Володимир Омельченко зазначив, що на вихідних можливе зменшення відключень.

Також прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що в Україні найближчими днями можуть скоротитися графіки відключень електроенергії. Вона зазначила, що міністерства та компанії вже отримали відповідні завдання.

Як повідомляв Главред, електроенергію в Україні не завжди вдається доставити до споживачів через удари РФ по лініях передач і трансформаторах. Міненерго повідомляє, що пропускної спроможності мереж недостатньо для постачання в регіони з дефіцитом, тому застосовують погодинні відключення.

Хто такий Станіслав Ігнатьєв? Станіслав Ігнатьєв - голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation.

