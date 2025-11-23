Штормовий вітер та зливи: Україну накриває сильна негода

Що дізнаєтесь
- Якою буде погода у понеділок, 24 листопада
- Де температура повітря опуститься до +1
- У яких областях будуть дощі
Погода в Україні найближчим часом буде дощовою та прохолодною. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
У понеділок, 24 листопада, очікуються опади у вигляді дощів у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму. В інших регіонах істотних опадів не буде.
Температура повітря опуститься до 1-5 градусів тепла. У більшості центральних областей буде тепліше - 4-9 градусів тепла, а на півдні та сході - 10-15 градусів тепла.
Погода у Києві 24 листопада
У Києві в цей день буде холодно. Опадів не буде, але температура повітря опуститься до 2-4 градусів тепла.
"Вітер часом рвучкий, некомфортний, закутуйтесь", - йдеться у повідомленні.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, погода в Україні в п'ятницю, 21 листопада, порадує теплом. У деяких регіонах замість холодів очікується потепління.
Синоптик Наталка Діденко говорила, що Україна готується до контрастних погодних умов у найближчі вихідні, 22-23 листопада. Циклон і атмосферні фронти принесуть у різні регіони країни абсолютно різні сценарії - від зимових проявів до майже весняного тепла.
Синоптик Наталія Птуха дала неочікуваний прогноз про раптове погіршення погоди в Україні. Вже найближчим часом регіони накриє похолодання. У багатьох областях будуть сильні снігопади, мороз та ожеледиця. Може випасти навіть до 20 см снігу.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
