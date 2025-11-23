Рус
Відомі перші результати переговорів у Женеві - чи змінять США план закінчення війни

Юрій Берендій
23 листопада 2025, 16:03оновлено 23 листопада, 20:38
Зеленський розповів про перші узгоджені напрацювання щодо умов завершення війни та формування спільного плану миру в рамках переговорів у Женеві.
Відомі перші результати переговорів у Женеві - чи змінять США план закінчення війни
Зеленський розкрив перші результати переговорів у Женеві / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

  • Вже є певні доповіді щодо переговорів у Женеві
  • Поточна редакція документа вже містить основні пріорітети України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перші результати переговорів між країнами Європи, США та Україною щодо плану закінчення війни. Про це він розповів у дописі в Telegram.

Президент України повідомив, що українська делегація сьогодні працює в Женеві над пошуком реальних рішень для завершення війни, відновлення миру та забезпечення довгострокової безпеки. Команда вже надала короткі доповіді про підсумки перших зустрічей і переговорів.

"Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України", - вказав Зеленський.

Він підкреслив, що робота триває, аби всі запропоновані кроки були справді дієвими й допомогли досягти головного — припинити кровопролиття та поставити крапку у війні.

Секретар РНБОУ Рустем Умєров у своєму Telegram повідомив, що поточний варіант документа, який зараз проходить фінальне погодження, вже містить основні пріоритети України

"Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень — це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі. Очікуємо на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня", - написав він.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи зацікавлений Кремль в переговорах - думка експерта

Як писав Главред, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок зауважив, що подальший розвиток подій повністю залежить від досягнення домовленостей. Якщо Україна дасть згоду, Кремль може припинити вогонь буквально за одну добу — передусім зупиняться удари по містах. На його думку, ракетний удар по будинку в Тернополі був свідомим сигналом для Зеленського.

Експерт додає, що Путін здатний офіційно віддати наказ припинити наступальні дії та обстріли, однак на практиці інциденти все одно триватимуть по всій лінії фронту — принаймні певний час. Подібна ситуація вже спостерігалася під час АТО, коли оголошене "перемир’я" не виконувалось повністю. Водночас у разі досягнення згоди має запрацювати переговорна група, яка займатиметься питанням моніторингових місій та подальших домовленостей.

"Для Кремля зараз критично важливо встановити стале перемир’я, щоб почати розмови про зняття санкцій. Бо економічна ситуація в Росії — жахлива. Те, що вони публікують, — це верхівка айсберга. Бізнесменів багато, вони хочуть нормального життя. І для них критично важливо зараз домогтися скасування санкцій, щоб ширше торгувати. Оборонку ніхто згортати не буде, але гроші потрібні. Тому певний період це ще триватиме", - вказав він.

Американський план закінчення війни - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, для урядів Великої Британії, Німеччини та Франції пропозиція США щодо мирного плану виявилася несподіваною, однак європейські лідери вже підготували і передали Вашингтону власну альтернативу. Про це повідомляє Der Spiegel.

У неділю, 23 листопада, у Швейцарії мають пройти тристоронні переговори США, України та ЄС стосовно мирної ініціативи Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявив, що перспектива миру між Росією та Україною наближається, і Володимиру Зеленському доведеться або погодитися на запропонований план, або продовжувати війну.

Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

14:31

Як київська князівна змінила Францію: історія, яку не розповідають у школі

14:07

Жінка купила цуценя дрібної породи, але собака виріс до гігантських розмірів

14:01

Країни ЄС передали США новий мирний план - що в ньому змінили та як реагує Європа

