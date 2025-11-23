Європейський "контрплан" щодо України включає 24 пункти: The Telegraph дізнався деталі

У європейському плані йдеться, що жодних обмежень на чисельність українських збройних сил накладатися не повинно.

Європейський "контрплан" щодо України включає 24 пункти / колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, Вікіпедія

Контрпропозиція була розроблена союзниками, включно з Великою Британією

Європейський план вимагає припинення вогню по всій лінії фронту до початку переговорів

Європейські дипломати на переговорах зі США в Женеві в неділю, 23 листопада, представлять альтернативний мирний план із 24 пунктів щодо війни в Україні. Контрпропозиція була розроблена союзниками, включно з Великою Британією, ще до того, як минулого тижня в Мережу потрапив суперечливий план Дональда Трампа з 28 пунктів. Про це пише The Telegraph.

За даними видання, у європейському плані йдеться про те, що жодних обмежень на чисельність українських збройних сил накладатися не повинно (наразі ЗСУ налічують близько 850 000 військовослужбовців). В американському плані, розробленому спільно з Росією, чисельність армії має бути обмежена 600 000 військовослужбовців.

Американо-російський план також передбачає заборону на перебування іноземних військ на території України. Європейський план передбачає, що Україна має самостійно ухвалювати рішення про присутність дружніх сил на своїй території.

Європейська пропозиція також закликає членів НАТО самостійно вирішувати, хто може вступити до Альянсу, що суперечить повній забороні на вступ України, запропонованій США.

Європейський план також вимагає припинення вогню по всій лінії фронту до початку будь-яких переговорів про передачу територій.

За даними Bloomberg, план також передбачає прохання до США надати гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО про колективну оборону, а також вимагає, щоб заморожені російські активи були використані для відновлення і компенсації Україні.

Також Україна та Європа відкидають вимоги Москви про те, щоб Київ поступився незахопленими станом на зараз територіями на сході.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чому США заявили про мирний план тільки зараз - думка експерта

Як писав Главред, час висунення Україні ультиматуму щодо "мирної угоди" обрано невипадково - зараз одночасно посилюється тиск і на Київ, і на Путіна, щоб змусити сторони погодитися на заморозку війни. Про це заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

Він зазначив, що навіть тимчасове заморожування бойових дій уздовж поточної лінії фронту стало б для української влади серйозним репутаційним ударом.

"Є купа моментів, які потім будуть використовуватися політичними опонентами як небезпідставні аргументи звинувачень у неефективності влади у протистоянні російській агресії. А корупція - це взагалі питання номер один. Тобто це ціла низка факторів", - зазначив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські чиновники і пропагандистські медіа продовжують формувати ґрунт для відмови від запропонованого США "мирного плану". Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що таким чином Кремль готує громадян РФ до неприйняття будь-якого рішення, крім повної перемоги над Україною.

Держсекретар Марко Рубіо повідомив сенаторам США, що так званий американський "мирний план" фактично базується на пропозиціях російської сторони, хоча пізніше він цю заяву спростував.

Європейські лідери обережно відреагували на представлений Дональдом Трампом план завершення війни та надіслали Вашингтону власні зауваження. Вони наголошують, що мир має бути справедливим.

