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У Женеві завершилися важливі переговори США і Росії: перші подробиці

10 січня 2022, 18:00

Перший раунд із серії переговорів щодо так званих "гарантій безпеки" завершився в Женеві напередодні.

Росія США, Прапор
Росія і США провели переговори / pixabay

У Женеві американська та російська делегації завершили перші переговори щодо так званих "гарантій безпеки", які запропонувала Москва.

Як повідомляє журналіст телеканалу CNN Дженіфер Хенслер, переговори тривали майже вісім годин.

"Переговори між чиновниками США і Росії в Женеві завершилися о 16:32 за місцевим часом, повідомив представник Держдепартаменту. Вони тривали приблизно 7,5 годин, не рахуючи перерви на обід", - розповіла вона.

Що вимагала Росія

Серед запропонованих Росією "гарантій безпеки" є вимога про нерозширення НАТО на схід за рахунок вступу України.

Також Росія бажає скорочення американської присутності в Східній Європі.

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Шляхом переговорів з РФ американська сторона хоче зняти напруженість навколо кордонів України.

Хто представляв Росію

Російську делегацію на переговорах очолював заступник Міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, а американську - заступник Державного секретаря Венді Шерман.

Нагадаємо, російське МЗС 17 грудня оприлюднило два документи, які ініціювала Москва і передала на розгляд Штатів – проект договору Росії і США про гарантії безпеки і угода щодо заходів забезпечення безпеки Америки, РФ і Північноатлантичного альянсу. Тепер росіяни чекають переговорів з американцями за даними ініціативам.

У проектах угод йдеться про те, що Росія має намір наполягати на гарантіях щодо відмови від включення України до Північноатлантичного альянсу і нерозширенні Альянсу на схід. Крім того, Москва вимагає, щоб обидві сторони не використовували території третіх країн для нападу один на одного.

Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не мають наміру вести переговори з РФ з питань європейської безпеки без участі держав ЄС та країн-партнерів. Американці не готові йти на поступки в питанні, яке пов'язане з обмеженням суверенних держав права самостійно визначати своє майбутнє.

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