Переговори в Женеві про план закінчення війни: в Reuters розповіли про успішні угоди

У Женеві стартував ключовий етап переговорів між США та Україною щодо деталей плану закінчення війни.

https://glavred.net/war/peregovory-v-zheneve-o-plane-okonchaniya-voyny-v-reuters-rasskazali-ob-uspeshnyh-sdelkah-10718189.html Посилання скопійоване

В Reuters розповіли про успішні угоди щодо плану закінчення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Дискусії між делегаціями України та США проходять конструктивно

Країни ЄС представили власний план закінчення війни

В Женеві офіційно розпочався основний раунд переговорів між США та Україною. Вже досягнуто угод в ряді питань. Про це йдеться у матеріалі Sky News та Reuters.

Переговори між українською делегацією та представниками США проходять у двох локаціях: попередні консультації – в готелі InterContinental, а офіційні зустрічі – у будівлі представництва США в Женеві.

відео дня

Як повідомляє Reuters із посиланням на американського посадовця, дискусії відбуваються конструктивно й у низці питань "завершилися угодами в деяких сферах".

Українську сторону очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який веде перемовини з держсекретарем США Марко Рубіо, секретарем армії Деном Дрісколлом і спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Також у першій половині дня відбулася зустріч українських представників із європейськими партнерами.

Які умови щодо закінчення війни висунула Європа - документ

Як вказує Reuters з посилання на офіційним документ, з яким вдалось ознайомитись журналістам, європейські країни представили оновлену версію американського мирного плану для України, в якій відмовилися від запропонованих Вашингтоном обмежень щодо української армії та від ідеї територіальних поступок.

У підготовленому для женевських переговорів документі пропонується встановити чисельність українських Збройних сил у мирний час на рівні 800 тисяч військових, тоді як у варіанті США йдеться про 600 тисяч.

Також зазначається, що будь-які дискусії про можливі територіальні зміни мають починатися з лінії фронту, а не з наперед визначеної позиції про визнання певних територій "де-факто російськими", як пропонували США.

Як зазначають джерела видання, контрверсію підготували Велика Британія, Франція та Німеччина.

Як вказують журналісти, хоча проєкт базується на американській ініціативі, він містить низку альтернатив і коригувань. Одне з них передбачає надання Україні гарантій безпеки від США, подібних до дії статті 5 НАТО.

Європейська пропозиція також не підтримує ідею Вашингтона використовувати заморожені російські активи — передусім ті, що знаходяться в країнах ЄС.

"Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію, в тому числі за рахунок російських суверенних активів, які залишатимуться замороженими доти, доки Росія не компенсує збитки, завдані Україні", – йдеться в документі.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи дійсно план США є новим - думка експерта

Як писав Главред, політичний аналітик Олександр Кочетков зазначив, що американський план врегулювання війни, який активно поширюється у медіа, насправді не є новим і давно відомий. Він наголосив, що документ фактично дублює пропозиції, які розглядалися під час стамбульських переговорів навесні 2022 року.

За його словами, всі учасники тих перемовин підтверджують, що Росія з того часу жодним чином не змінила своїх позицій. Тож жодної таємниці у цьому немає — зміст плану давно відомий і в Офісі президента, і у Верховній Раді, і в країнах Європи, і у США.

Мирний план Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, початкова версія так званого "мирного плану Трампа" налічувала не 28, а 30 пунктів. За словами міжнародного журналіста та розслідувача Bellingcat Христо Грозєва, два пункти могли бути вилучені або засекречені.

Тим часом російські посадовці та пропагандистські медіа продовжують вибудовувати інформаційний фон для відмови від запропонованого США "мирного плану". Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Кремль таким чином готує громадян РФ до неприйняття будь-якого варіанту, окрім повної перемоги над Україною.

Держсекретар Марко Рубіо заявив американським сенаторам, що так званий американський "мирний план" фактично сформований російською стороною, а не є ініціативою Вашингтона. Згодом він відкликав і спростував свою заяву.

Інші новини:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред