Громовий удар по енергетиці і не тільки: Крим потужно атакували дрони

Що повідомив "Мадяр":
- Дрони атакували важливі об'єкти у Криму
- Під удар дронів потрапив хімзавод
- Атаки зазнала щонайменше одна з електропідстанцій
Українські дрони атакували хімзавод БРОМ та низку енергооб'єктів на території тимчасово окупованого Криму. Про це у Telegram повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.
За його даними, оператори 14-го полку Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили завод у населеному пункті Красноперекопськ, який працює на військово-промисловий комплекс країни-агресорки Росії.
Які енергооб'єкти постраждали внаслідок атаки
Серед об'єктів енергетики на півострові, українські дрони атакували Красноперекопську ПС — це електропідстанція, розташована поблизу Кримського содового заводу.
"Мадяр" також зазначив, що ночі 22 та 23 листопада "видалися гучними", однак детальніше нічого не розповів.
"Далі Бадабум буде… Бензин стає на болотах рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними", - додав він.
Дрони не вперше атакують енергооб'єкти Криму
Главред писав, що вчора, 22 листопада, безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. Зокрема, вибухи лунали у Сімферополі, Гвардійському, Красноперекопську та Армянську.
За повідомленнями місцевих, одним з імовірних об'єктів атаки став один із ключових вузлів енергосистеми Криму, який забезпечує магістральне живлення значної частини півострова.
Ситуація в Криму - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 21 листопада у місті Саки, що у тимчасово окупованому Криму, було атаковано ТЕЦ, після чого у багатьох житлових будинках зникло опалення.
Пізніше цього ж дня стало відомо, що українські безпілотники Головного управління розвідки завдали серйозних втрат російським військовим у тимчасово окупованому Криму. Знищено гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні РЛС.
Напередодні у тимчасово окупованому Севастополі біля моря прогриміли вибухи.Місцеві жителі повідомили, що гучно було в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці та у Сімферополі.
Про персону: "Мадяр"
Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).
До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".
З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.
