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Зеленський заявив про новий формат співпраці України з Британією та Польщею

1 лютого 2022, 11:05
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Яким саме буде "новий формат політичного співробітництва в Європі між Україною, Британією та Польщею", президент не уточнив.

Зеленський
Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради 1 лютого / Фото Reuters ​

Президент України Володимир Зеленський анонсував новий формат співпраці України з Великою Британією та Польщею.

Про це він сказав під час свого виступу в Верховній Раді у вівторок, 1 лютого.

"Ми створюємо новий формат політичного співробітництва в Європі між Україною, Британією та Польщею", - заявив Зеленський.

При цьому яким саме він буде, глава держави не уточнив.

21 січня глава МЗС Великоъ Британії Ліз Трас заявила, що перспективи нового формату співпраці обговорювалися під час візиту президента Зеленського до Лондона.

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"Ми зміцнюємо наше двостороннє партнерство після переговорів на високому рівні в Лондоні в грудні - і ми розвиваємо нові тристоронні зв'язки з Польщею та Україною", — сказала вона.

На тлі цієї заяви незалежна некомерційна організація Рада з геостратегії Великої Британії опублікувала геополітичну карту, на якій сформована вісь між Лондоном, Варшавою і Києвом. В якості ворожих територій були позначені РФ і Білорусь.

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Геополітична карта, на якій сформована вісь між Лондоном, Варшавою та Києвом / twitter.com/ConGeostrategy

Борис Джонсон їде до Києва

1 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідає Україну, де зустрінеться з президентом Зеленським.

Як повідомила пресслужба британського прем'єра, Джонсон обговорюватиме із Зеленським агресію Росії проти України.

Також Велика Британія анонсувала виділення Україні 88 млн фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.

"Велика Британія оголошує про допомогу Україні в розмірі 88 млн фунтів стерлінгів для підтримки стабільності інститутів управління України та енергетичної незалежності", - йдеться у повідомленні.

Польща планує передати Україні ПЗРК і безпілотники

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна планує передати Україні нове озброєння. Зокрема, мова йде про польський переносний зенітно-ракетний комплекс Грім, пише Польське радіо.

За словами Моравецького, Україні планують передати безпілотні літальні апарати і боєприпаси.

У свою чергу, глава бюро нацбезпеки заявив, що Польща передасть Україні снаряди для систем ППО.

Як повідомляв Главред, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс зобов'язаний надавати підтримку Києву на тлі загрози російській агресії, але у країн-учасниць на сьогодні різні погляди на постачання зброї для України.

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