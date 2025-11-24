Рус
Експерт натякає на зміни у Динамо: хто може очолити команду наступним

Руслан Іваненко
24 листопада 2025, 00:47
Експерт наголошує на відсутності контакту між Шовковським та гравцями і прогнозує можливе оновлення штабу.
Шовковский
Федорчук оцінює тренерські рішення Шовковського / Колаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.shovkovskyi, instagram.com/dynamomania

Головні тези:

  • Федорчук назвав тренерські рішення неефективними
  • Контакт із гравцями у Шовковського слабкий
  • Клуб готується до можливого оновлення тренерського штабу

Український тренер Олег Федорчук висловився щодо останніх результатів Динамо та можливих змін у тренерському штабі киян. Підопічні Олександра Шовковського зазнали трьох поразок поспіль в УПЛ, що стало історичним антирекордом клубу.

"Багато фахівців висловлюються щодо відставки Шовковського, але є й ті, хто каже, що від цього нічого не зміниться. Я не дуже люблю говорити про відставку, оскільки сам є тренером. Іноді мене справедливо звільняли, а іноді й ні, але це така професія і тут ображатися не варто", – зазначив Федорчук у коментарі Meta.ua

Він навів приклад Шахтаря: "Вони шукали далі та знайшли тренера, який зараз енергетично може завести молодь. Так, у нього небагато досвіду тренерської роботи, але в клубі вирішили, що Арда Туран може дати поштовх команді".

Про Шовковського Федорчук відзначив: "Олександра я знаю ще з молодості, коли він працював під керівництвом Анатолія Крощенка. Це один з небагатьох футболістів, хто добре вчився в школі, а це вже повага. Але його тренерські рішення буксують, я не бачу контакту з гравцями. Зміни назріли".

Плани клубу щодо тренерського штабу - думка експерта

За інформацією іншого експерта, до зими Шовковського знімати не планують. Водночас, якщо Динамо не покращить результати в УПЛ і не вийде до плей-офф Ліги конференцій, клуб розглядає можливість звільнення всього тренерського штабу.

Керівництво клубу вже обмірковує двох потенційних наступників – українського та іноземного фахівця, прізвища яких наразі не розголошуються.

Як раніше повідомляв Главред, у четвер, 20 листопада, у Цюріху відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2026 у зоні УЄФА. Збірна України дізналася суперників у плей-офф, матчі якого відбудуться 26 і 31 березня 2026 року.

Крім того, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував підсумки жеребкування плейоф відбору на чемпіонат світу.

Нагадаємо, що збірна України здобула перемогу в Ісландії та випередила суперника на три очки. Завдяки цьому "синьо-жовті" повернулися на другу сходинку турнірної таблиці з десятьма очками та забезпечили собі вихід у плейоф чемпіонату світу-2026.

Про персону: Олександр Шовковський

Олександр Володимирович Шовковський (нар. 2 січня 1975, Київ) — український футбольний тренер та колишній воротар, більшість кар'єри якого пройшла у "Динамо" (Київ).

Займає 7-е місце за кількістю матчів за національну збірну України.

Один із чотирьох воротарів в історії, які провели понад 100 матчів у Лізі чемпіонів УЄФА.

Один із шести гравців, що грали в Лізі Європи після 40 років.

У єврокубках зіграв 144 матчі, 44 з яких завершив "на нуль".

Перший воротар на чемпіонатах світу, який не пропустив жодного м’яча у серії післяматчевих пенальті (ЧС-2006).

Нині є головним тренером "Динамо" (Київ). wikipedia

