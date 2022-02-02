Жителі лише двох країн готові відправити в Україну армію для захисту від РФ – опитування

Німеччина лідирує за кількістю противників використання своїх збройних сил для захисту України - їх там близько 52%.
Більшість жителів країн Заходу вважають імовірним напад РФ у найближчі два роки. При цьому лише в двох державах - США та Данії - підтримали відправку військ з метою захистити Україну в разі вторгнення Росії.
Про це свідчать результати опитування YouGov EuroTrack+US, опублікованого 31 січня.
З європейських країн в цьому опитуванні брали участь лише Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Швеція та Данія. Жителів країн-сусідів України не опитували.
Данія опинилася на першому місці за рівнем підтримки України. Ця країна стала єдиною серед європейських держав, в якій 38% респондентів заявили, що виступають за пряму військову підтримку України. При цьому 29% опитаних висловилися проти.
У США 35% американців підтримали можливу відправку військ, а 28% - були проти. До слова, підтримують участь у бойових діях у разі початку війни з Росією і республіканці (43% проти 28%), і демократи (39% проти 25%).
У Великій Британії думки розділилися. Приблизно по близько 30% населення виступають і "за", і "проти" використання прямої військової сили для захисту України.
У Франції більшість жителів упевнені, що їхні військові не повинні допомагати Україні - 36% проти 26%. В Італії - схожа ситуація: 21% підтримав відправку військ з метою захистити Україну в разі вторгнення Росії, 40% - виступили проти.
Німеччина лідирує за кількістю противників використання своїх збройних сил для захисту України - їх там близько 52%.
Експерти зазначили: на Заході пам'ятають, що Україна не є членом НАТО, тому там не вважають своїм обов'язком вставати на її захист.
Також європейців та американців попросили оцінити ризик вторгнення РФ в Україну. Жителі США більш схильні до цієї думки - 62%, в Європі цю думку підтримують 35% населення.
Дослідження провели з 12 по 26 січня. Опитали 1695 британців, 1206 французів, 2065 німців, 1025 данців, 1006 шведів, 1053 іспанця, 1015 італійців і 1000 американців.
Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас запевнила Україну в підтримці в разі вторгнення російських військ. Однак Велика Британія не планує направляти бойові підрозділи в нашу країну.
Президент США Джо Байден не планує відповідати на можливе подальше вторгнення Росії в Україну відправкою в країну американських військових, повідомило видання пише Associated Press. Причина відмови від безпосередньої участі в російсько-українській війні проста - у США немає жодних договірних зобов'язань перед Україною.
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