Жителі лише двох країн готові відправити в Україну армію для захисту від РФ – опитування

Вторгнення РФ в Україну вважають імовірним, але мало хто хоче, щоби їхня країна захищала українців / Фото Reuters, ua.depositphotos.com

Більшість жителів країн Заходу вважають імовірним напад РФ у найближчі два роки. При цьому лише в двох державах - США та Данії - підтримали відправку військ з метою захистити Україну в разі вторгнення Росії.

Про це свідчать результати опитування YouGov EuroTrack+US, опублікованого 31 січня.

З європейських країн в цьому опитуванні брали участь лише Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Швеція та Данія. Жителів країн-сусідів України не опитували.

Данія опинилася на першому місці за рівнем підтримки України. Ця країна стала єдиною серед європейських держав, в якій 38% респондентів заявили, що виступають за пряму військову підтримку України. При цьому 29% опитаних висловилися проти.

У США 35% американців підтримали можливу відправку військ, а 28% - були проти. До слова, підтримують участь у бойових діях у разі початку війни з Росією і республіканці (43% проти 28%), і демократи (39% проти 25%).

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У Великій Британії думки розділилися. Приблизно по близько 30% населення виступають і "за", і "проти" використання прямої військової сили для захисту України.

У Франції більшість жителів упевнені, що їхні військові не повинні допомагати Україні - 36% проти 26%. В Італії - схожа ситуація: 21% підтримав відправку військ з метою захистити Україну в разі вторгнення Росії, 40% - виступили проти.

Німеччина лідирує за кількістю противників використання своїх збройних сил для захисту України - їх там близько 52%.

Які країни готові захищати Україну від агресії РФ - опитування / yougov.co.uk

Експерти зазначили: на Заході пам'ятають, що Україна не є членом НАТО, тому там не вважають своїм обов'язком вставати на її захист.

Також європейців та американців попросили оцінити ризик вторгнення РФ в Україну. Жителі США більш схильні до цієї думки - 62%, в Європі цю думку підтримують 35% населення.

Американці та європейці схильні думати, що вторгнення Росії в Україну є імовірним у найближчі два роки / yougov.co.uk

Дослідження провели з 12 по 26 січня. Опитали 1695 британців, 1206 французів, 2065 німців, 1025 данців, 1006 шведів, 1053 іспанця, 1015 італійців і 1000 американців.

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас запевнила Україну в підтримці в разі вторгнення російських військ. Однак Велика Британія не планує направляти бойові підрозділи в нашу країну.

Президент США Джо Байден не планує відповідати на можливе подальше вторгнення Росії в Україну відправкою в країну американських військових, повідомило видання пише Associated Press. Причина відмови від безпосередньої участі в російсько-українській війні проста - у США немає жодних договірних зобов'язань перед Україною.

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