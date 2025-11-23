"Небезпечний сигнал кожному диктатору": Бернс попередив про ризики мирного плану

Духовний радник Дональда Трампа аналізує можливі наслідки плану для міжнародної безпеки.

Радник закликає світових лідерів підтримати Україну / Колаж: Главред, фото: ОП скріншот

Марк Бернс, радник із духовних питань та дипломатії, який співпрацює з адміністрацією президента США Дональда Трампа, висловив занепокоєння щодо 28-пунктного мирного плану між Україною та Росією. На його думку, навіть заява Трампа про "гнучкість" пропозиції свідчить про потенційні ризики для міжнародного порядку.

"Цей план посилає небезпечний сигнал кожному диктатору світу — від Москви до Тегерана та Пхеньяна — що світові захисники справедливості можуть терпіти зло, якщо воно буде втілено дипломатично", — зазначив Бернс у соцмережі Х. відео дня

Історичні паралелі

Він провів історичні паралелі, нагадуючи про наслідки безкарності у минулому, зокрема приклад Гітлера у 1939 році. За словами радника, вторгнення Росії в Україну, руйнування та атаки на мирних жителів і дітей роблять будь-які компроміси без справедливості морально неприйнятними.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

"Справжній мир приходить лише тоді, коли праведність не приноситься в жертву зручності. Він протистоїть злу", — додав він, наголошуючи, що умиротворення не є миром, а мовчання перед обличчям зла — співучастю.

Беренс закликав світових лідерів не відступати від моральних принципів і зазначив, що шлях до миру має залишати можливість коригувати курс, щоб зберегти моральну ясність та підтримати Україну у протидії агресії.

Чому Трамп почав тиснути на Україну: експертна думка

За оцінкою Валерія Клочка, керівника Центру громадської аналітики "Вежа" та голови благодійного фонду "Нова дорога", нині спостерігається цілеспрямований тиск як на Україну, так і на Путіна з метою зупинити війну шляхом її фактичного замороження.

"Трамп прагне завершити конфлікт будь-яким способом — через мовні питання, церковні аспекти чи встановлення кордонів. Для багатьох європейських політиків ці аспекти теж не є принциповими. Водночас для України вони мають критичне значення", — підкреслює експерт.

Мирні переговори в Женеві - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Зеленського, українська делегація сьогодні, 23 листопада, працює в Женеві над пошуком реальних рішень для завершення війни, відновлення миру та забезпечення довгострокової безпеки.

Крім того, Європейський союз розробив альтернативний мирний план щодо війни в Україні, який суттєво відрізняється від недавно оприлюдненого спірного плану за участю США та Росії.

Крім того, як повідомляв Reuters із посиланням на американського посадовця, дискусії відбуваються конструктивно й у низці питань "завершилися угодами в деяких сферах".

Про персону: Марк Бернс Американський євангельський служитель, телеєвангеліст і політик, який є пастором Harvest Praise & Worship Center у Південній Кароліні. Він був раннім прихильником Дональда Трампа під час президентських виборів у Сполучених Штатах 2016 року, а до 2023 року був членом правління організації Пастори за Трампа. Співзасновник телевізійної мережі NOW.

