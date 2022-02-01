Путін висловився про відповіді США і НАТО щодо "гарантій безпеки"

Володимир Путін прокоментував відповідь на" гарантії безпеки " / Фото Reuters

США і НАТО у своїх письмових відповідях по "гарантіям безпеки" проігнорували Російські заклопотаності, заявив президент РФ Володимир Путін під час пресонференції з президентом Угорщини Віктором Орбаном.

При цьому він додав, що Росія не побачила врахування трьох ключових вимог щодо "гарантій".

"Ми також провели ґрунтовний обмін думками з приводу російських пропозицій США і НАТО з приводу надання Росії довгострокових юридичних гарантій безпеки", - заявив Путін.

Він зазначив, що влада РФ уважно аналізує отримані від США і НАТО письмові відповіді.

"Вже зараз зрозуміло, що принципові Російські заклопотаності виявилися проігнорованими. Ми не побачили адекватного врахування трьох наших ключових вимог, що стосуються нерозширення НАТО, відмови від розміщення ударного озброєння поблизу російських кордонів, а також повернення військової інфраструктури блоку до стану 1997 року, коли був підписаний Основоположний акт Росія - НАТО", - заявив Путін.

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Він додав, що США і НАТО в цілому посилаються на право держав вільно вибирати способи забезпечення своєї безпеки.

"Але справа не тільки в тому, щоб комусь надати право вільно вибирати спосіб забезпечення своєї безпеки... це ж тільки одна частина відомої формули неподільності безпеки. Друга частина говорить про те, що не можна допускати зміцнення чиєїсь безпеки за рахунок безпеки інших держав", - заявив Путін.

Переговори США і Росії з безпеки

МЗС РФ 17 грудня опублікував два документи – проєкт договору Росії та США щодо гарантій безпеки і проект Угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії та Північноатлантичного альянсу.

У документах йдеться про те, що Москва вимагає гарантій від Вашингтона з питання відмови Україну від інтеграції в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

10 січня в Женеві відбулися переговори США і Росії з безпеки. Вони тривали більше восьми годин.

Кремль вимагав від НАТО відмовитися від країн-членів, що вступили до Альянсу після 1997 року. За словами заступника Міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, НАТО нібито не тільки завдає шкоди безпеці Росії, але і намагається перекласти країну на другорядну роль в європейській і міжнародній політиці.

26 січня стало відомо, що посол США в Росії Джон Салліван привіз до МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо безпеки. Як писало Bloomberg, Салліван доставив два документи: один - від США, другий - від НАТО.

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