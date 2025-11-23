Melovin розкрив деталі про роман із нареченим-військовим

Меловін отримав від коханого романтичну пропозицію руки і серця.

Melovin заручився - співак уперше розповів про нареченого / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Коротко:

Меловін заручився з парамедиком ЗСУ

Артист поділився першими деталями цієї події

Український співак Melovin сьогодні оголосив про заручини з військовим парамедиком Петром Злотєю. Коханий артиста став перед ним на одне коліно на Майдані Незалежності.

Пізніше в Telegram Меловін розповів, що його обранець став для нього коханням з першого погляду, тому на пропозицію руки і серця він відповів згодою, не роздумуючи. Злотя підніс зірці 501 троянду і золоту каблучку з діамантами.

"Трохи подробиць, як я і обіцяв... і досить. 1. Петя - це про кохання з першого погляду. 2. 501 троянда. Ви питали, що за колечко. Кільце бренду Domiani, золото, з 10 діамантами загальною вагою 0.07 карата", - поділився Меловін.

Melovin заручився - співак уперше розповів про нареченого / фото: t.me/bighousemelovinators

Melovin заручився - співак уперше розповів про нареченого / фото: t.me/bighousemelovinators

Про персону: Melovin MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

