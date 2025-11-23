Рус
Трамп "накинувся" на Зеленського із звинуваченнями на фоні переговорів у Женеві

Юрій Берендій
23 листопада 2025, 16:28оновлено 23 листопада, 19:33
4067
Трамп звинуватив Україну в нібито недостатній вдячності за зусилля США щодо завершення війни та поскаржився на країни Європи, які купують нафту в РФ.
Трамп 'накинувся' на Зеленського із звинуваченнями на фоні переговорів у Женеві
Трамп накинувся на Зеленського із звинуваченнями через "невдячність" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Про що сказав Трамп:

  • Війна Росії проти України не почалась би за президентства Трампа
  • Вибори в США, на яких переміг Байден, були сфальсифіковані
  • Україна недостатньо вдячна США, а Європа продовжує купувати російські енергоносії

Президент Дональд Трамп на фоні активного обговорення мирного плану США та переговорів в Женеві між представниками Сполучених Штатів, України та Європи видав нову заяву про хід війни та звинуватив українську владу у "невдячності". Відповідну заяву він зробив у дописі в соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що війна між Росією та Україною є надзвичайно жорстокою і, на його переконання, за умови сильного та належного керівництва з боку США й України її взагалі можна було б уникнути. Він стверджує, що конфлікт почався ще до його другого президентського терміну, за правління Джо Байдена, і з того часу лише загострювався.

відео дня

Політик також наполягає, що якби, на його думку, вибори 2020 року нібито не були "сфальсифіковані", війна між Україною та Росією не виникла б, адже за його першого терміну, підкреслив він, не було навіть передумов до такого нападу, і Путін нібито не наважився б на агресію.

"Тільки коли він побачив сонного Джо (так Трамп називає експрезидента США Джо Байдена, - ред.) в дії, він сказав: "Тепер мій шанс!" Решта – історія, і так вона продовжується. Я успадкував війну, яка ніколи не повинна була відбутися, війну, яка є програшною для всіх, особливо для мільйонів людей, які так безглуздо загинули. "Керівництво" України не висловило жодної вдячності за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту в Росії. США продовжують продавати НАТО величезні кількості зброї для розподілу в Україні (кривий Джо дав усе, безкоштовно, безкоштовно, безкоштовно, включаючи "великі" гроші!). Боже благословіння всім життям, які були втрачені в цій людській катастрофі", - резюмував президент США.

Трамп 'накинувся' на Зеленського із звинуваченнями на фоні переговорів у Женеві
/ Фото: скріншот

Чому Трамп активізував дипломатичні зусилля саме зараз - думка експерта

Як писав Главред, поява ультимативної пропозиції Україні щодо "мирної угоди" не випадкова — нині на Київ і на Путіна чиниться скоординований тиск, спрямований на замороження війни. Про це заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

Він наголосив, що для української влади навіть часткова заморозка конфлікту по поточній лінії фронту стане серйозним ударом по репутації.

Клочок додав, що існує багато факторів, які згодом можуть бути використані політичними опонентами як аргументи про нібито неефективність влади у протидії російській агресії. Окремо він відзначив, що питання корупції залишається ключовим і значно посилює ці ризики.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

План Трампа для закінчення війни - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, перша версія так званого "мирного плану Трампа" налічувала не 28, а 30 пунктів — два додаткові положення, ймовірно, були вилучені або засекречені. Про це повідомив міжнародний журналіст і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

За його словами, у документі пропонувалося передати Росії 2300 кв. км української території — площу, співставну з Люксембургом. Водночас AFP уточнює, що майже 5000 кв. км у Донецькій області мали відійти під буферну зону.

Президент Володимир Зеленський також поінформував про перші результати перемовин між європейськими країнами, США та Україною щодо пунктів плану завершення війни.

Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Дональд Трамп мирне врегулювання Трамп новини мирні переговори Мирний план Трампа
"Мирний план" Трампа коригують: Рубіо заявив про скорочення спірних пунктів

"Мирний план" Трампа коригують: Рубіо заявив про скорочення спірних пунктів

01:46Війна
"Команда Трампа чує нас": Зеленський розкрив перші подробиці зустрічі у Женеві

"Команда Трампа чує нас": Зеленський розкрив перші подробиці зустрічі у Женеві

22:54Україна
У Харкові прогриміла серія потужних вибухів: місто під масовою атакою БПЛА

У Харкові прогриміла серія потужних вибухів: місто під масовою атакою БПЛА

21:45Війна
Зловлять удачу за хвіст: трьом знакам зодіаку фантастично пощастить у грудні

Зловлять удачу за хвіст: трьом знакам зодіаку фантастично пощастить у грудні

Велика грошова удача: на чотирьох знаків зодіаку чекає несподіваний прибуток

Велика грошова удача: на чотирьох знаків зодіаку чекає несподіваний прибуток

Гороскоп Таро на тиждень з 24 по 30 листопада: Тельцям - невдача, Дівам - зустріч

Гороскоп Таро на тиждень з 24 по 30 листопада: Тельцям - невдача, Дівам - зустріч

Карта Deep State онлайн за 23 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Окупанти почали мститися командуванню РФ і влаштували диверсію в Ростові

Окупанти почали мститися командуванню РФ і влаштували диверсію в Ростові

16:03

Відомі перші результати переговорів у Женеві - чи змінять США план закінчення війни

15:46

Яку фізичну вправу потрібно робити для покращення сну - вчені розкрили секретВідео

15:25

Штормовий вітер та зливи: Україну накриває сильна негода

15:25

Не дійшли до укриття: число жертв після жахливого удару по Тернополю зросло до 34

15:23

Гороскоп для Водоліїв на грудень 2025: місяць кохання, магії та здійснення бажаньВідео

15:04

План Трампа спочатку містив 30 пунктів - журналіст заявив про дві таємні вимоги США

14:56

Як виглядати елегантно навіть у холодні дні: лайфхаки від стиліста

14:31

Як київська князівна змінила Францію: історія, яку не розповідають у школі

14:07

Жінка купила цуценя дрібної породи, але собака виріс до гігантських розмірів

14:01

Країни ЄС передали США новий мирний план - що в ньому змінили та як реагує Європа

