Не дійшли до укриття: число жертв після жахливого удару по Тернополю зросло до 34

Через обстріл Тернополя загинули не лише мешканці будинку, а й перехожі, які прямували до укриття.

Що відомо про загиблих в Тернополі / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

У Тернополі кількість загиблих після ракетного удару зросла до 34 осіб

Будинок на Стуса, 8 повністю зруйнований і буде демонтований

На вулиці 15 квітня загинули 19 людей

У Тернополі продовжують підраховувати людські втрати після ракетного удару по житлових будинках, що стався 19 листопада. Станом на неділю, 23 листопада, кількість загиблих зросла до 34 осіб, ще п’ятеро людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух в ефірі Суспільне. Студія.

За його словами, серед загиблих уже опізнано 33 осіб, особу ще однієї встановлюють експерти. Серед зниклих - двоє чоловіків, три жінки та маленька дитина. Виявлені фрагменти тіл можуть належати одному із загиблих, однак не виключено, що йдеться про ще одну жертву.

Особливо трагічними стали події на вулиці Стуса, де багатоповерхівка зазнала прямого удару. Будинок відновленню не підлягає і буде демонтований. Тут загинули не лише мешканці, а й ті, хто прямував до укриття - четверо людей опинилися під уламками, хоча не проживали у будинку.

Ще одна трагедія сталася на вулиці 15 квітня. Там загинули 19 людей, які фактично згоріли живцем після того, як у двір влучила ракета. Вибух вибив вікна, і, за попередніми даними, у два під’їзди потрапила речовина, ймовірно паливо ракети. Вогонь миттєво охопив приміщення, і люди не змогли врятуватися. Серед загиблих були й ті, хто перебував поруч із будинком у момент вибуху.

Нагадаємо, станом на ранок 23 листопада повідомлялося про 33 загиблих, серед яких шестеро дітей.

Які міста під загрозою нового обстрілу - думка експерта

Главред писав, що військовий оглядач Денис Попович пояснив, що російські атаки відбуваються в певній послідовності. Спочатку ворог завдає ударів по Києву, а вже за кілька днів - по західних регіонах.

За його прогнозами, наступними під загрозою можуть опинитися міста Наддніпрянщини - Дніпро, Кременчук і Полтава. Після цього, ймовірно, Росія знову повернеться до атак на столицю.

Удар по Тернополю - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія вранці 19 листопада завдала удару по Тернополю. Одна з ракет влучила в багатоповерховий будинок. Внаслідок атаки ворога загинули 26 осіб. Але вже ввечері сталося справжнє диво - рятувальникам вдалося знайти живого 20-річного хлопця. Він залишався під завалами приблизно до 17:00.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти атакували житлові будинки в Тернополі крилатими ракетами Х-101, випущеними літаками стратегічної авіації.

Крім того, відомо що внаслідок масованого ракетного удару по Тернополі загинули волонтер Віталій Долиняк та його син Давид. Дружина та доньки загиблого нині перебувають у лікарні.

Також варто знати:

Про персону: Тарас Пастух Тарас Тимофійович Пастух народився 20 березня 1978 року в Тернополі. Він здобув освіту в Тернопільському національному економічному університеті, де вивчав право і фінанси, а також здобув ступінь з державного управління. Пастух активно займався політичною діяльністю: був народним депутатом України 8-го скликання від партії "Самопоміч" і очолював адміністрацію Бучацького району в 2008-2010 роках. Під час війни на Донбасі служив у 128-й гірсько-піхотній бригаді Збройних сил України. Станом на 2025 рік він обіймає посаду заступника начальника Тернопільської обласної військової адміністрації, займаючись питаннями екології, розвитку заповідних територій, гуманітарної допомоги та цивільного захисту. Тарас Пастух одружений і має чотирьох дітей.

