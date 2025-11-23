Окупанти почали мститися командуванню РФ і влаштували диверсію в Ростові

Ланцюжок постачання окупаційних військ в глибокому тилу РФ порушено.

https://glavred.net/world/okkupanty-nachali-mstit-komandovaniyu-rf-i-ustroili-diversiyu-v-rostove-10718186.html Посилання скопійоване

Що відомо про диверсію на залізниці в Ростові / Колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Що повідомили в Атеш:

Російським військовим затримують виплати

Деякі окупанти допомагають Україні підривати воєнні можливості РФ

У Ростові самі ж росіяни підірвали електровоз

Чим далі злочинний кремлівський режим на чолі з диктатором Володимиром Путіним продовжує війну в Україні, тим більше поширюється невдоволення серед військовослужбовців РФ.

Про це свідчить, зокрема, диверсія у Ростові, про яку 23 листопада повідомив партизанський рух "Атеш". Агенти серед військовослужбовців залізничних військ Росії у Ростові-на-Дону знищили електровоз, який перевозив військові вантажі.

відео дня

Чому росіяни почали допомагати Україні

З'ясувалося, що Росія затримує виплати за участь у так званій "СВО" своїм військовослужбовцям. Тому вони вирішили помститися режиму, який кидає їх і на фронті, і в тилу.

"Агенти "Атеш" із залізничних військ щодня передають нам дані з логістики ворога, проводять диверсії та саботаж, руйнуючи ланцюжок постачання окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

В партизанському русі зауважили, що Ростов-на-Дону є головним розподільчим вузлом Південного та Східного угруповань. Тож знищення локомотива порушило графіки руху ешелонів із боєприпасами, технікою та резервами.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Партизани не вперше провели диверсію на території РФ

Главред писав, що партизани здійснили диверсію у Брянську, внаслідок якої без електрики залишилася будівля місцевого управління ФСБ. Підпал силового трансформатора стався саме під час московської перевірки.

Після знеструмлення в будівлі виникла паніка, а запланована перевірка була миттєво паралізована.

Диверсії партизанів - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що партизани провели диверсію на залізниці в Запорізькій області. Це заблокувало рух військових вантажів країни-агресора Росії на півдні України.

Раніше повідомлялося, що агенти партизанського руху провели успішну диверсію в районі тимчасово окупованого населеного пункту Новобогданівка, що у Мелітопольському районі.

Напередодні партизани успішно здійснили диверсійну операцію на важливій залізничній розв’язці поблизу Ростова-на-Дону, фактично зупинивши доставку техніки та боєприпасів російським військам на південному напрямку.

Інші новини:

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред