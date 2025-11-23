Окупанти почали мститися командуванню РФ і влаштували диверсію в Ростові

Що повідомили в Атеш:
- Російським військовим затримують виплати
- Деякі окупанти допомагають Україні підривати воєнні можливості РФ
- У Ростові самі ж росіяни підірвали електровоз
Чим далі злочинний кремлівський режим на чолі з диктатором Володимиром Путіним продовжує війну в Україні, тим більше поширюється невдоволення серед військовослужбовців РФ.
Про це свідчить, зокрема, диверсія у Ростові, про яку 23 листопада повідомив партизанський рух "Атеш". Агенти серед військовослужбовців залізничних військ Росії у Ростові-на-Дону знищили електровоз, який перевозив військові вантажі.
Чому росіяни почали допомагати Україні
З'ясувалося, що Росія затримує виплати за участь у так званій "СВО" своїм військовослужбовцям. Тому вони вирішили помститися режиму, який кидає їх і на фронті, і в тилу.
"Агенти "Атеш" із залізничних військ щодня передають нам дані з логістики ворога, проводять диверсії та саботаж, руйнуючи ланцюжок постачання окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.
В партизанському русі зауважили, що Ростов-на-Дону є головним розподільчим вузлом Південного та Східного угруповань. Тож знищення локомотива порушило графіки руху ешелонів із боєприпасами, технікою та резервами.
Партизани не вперше провели диверсію на території РФ
Главред писав, що партизани здійснили диверсію у Брянську, внаслідок якої без електрики залишилася будівля місцевого управління ФСБ. Підпал силового трансформатора стався саме під час московської перевірки.
Після знеструмлення в будівлі виникла паніка, а запланована перевірка була миттєво паралізована.
Диверсії партизанів - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що партизани провели диверсію на залізниці в Запорізькій області. Це заблокувало рух військових вантажів країни-агресора Росії на півдні України.
Раніше повідомлялося, що агенти партизанського руху провели успішну диверсію в районі тимчасово окупованого населеного пункту Новобогданівка, що у Мелітопольському районі.
Напередодні партизани успішно здійснили диверсійну операцію на важливій залізничній розв’язці поблизу Ростова-на-Дону, фактично зупинивши доставку техніки та боєприпасів російським військам на південному напрямку.
Про джерело: рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
