Жінка купила цуценя дрібної породи, але собака виріс до гігантських розмірів

Жінка придбала собаку у заводчика, який запевнив її, що це мініатюрна такса.

Раніше такса легко поміщалася на одній долоні людини / колаж: Главред, фото: tiktok.com/@jessicacol98

Джессіка Коллінз із Великої Британії купила цуценя породи міні-такса, але була ошелешена, коли її улюбленець виріс у гігантського пса. Про неймовірну історію собаки на прізвисько Вінстон розповіла сама жінка у своєму TikTok.

Джессіка придбала Вінстона у заводчика, який запевнив її, що це мініатюрна такса. На перших фотографіях Вінстон був настільки крихітним, що легко вміщався на одній долоні Джессіки.

Однак Вінстон не переставав рости. Згодом власниця виявила, що він є результатом схрещування: його мати була міні таксою, а батько - стандартною таксою. Стандартні такси також є досить невеликими собаками, які важать до 13 кілограмів і мають висоту 18-30 см. Але Вінстон перевищив навіть ці показники, ставши "джамбо-розміром", як його назвала господиня.

Зараз Вінстон важить неймовірні 18 кілограмів, що значно перевищує середню вагу навіть повнорозмірної такси. На відео, опублікованих Джессікою, видно, що коли вона витягує його, він розтягується від її плечей до колін.

Так зараз виглядає такса Вінстон / Фото: tiktok.com/@jessicacol98

Водночас Джессіка запевнила, що попри несподіваний розмір, вона все одно обожнює свого Вінстона.

Зазначимо, що міні-такса - це порода, яку було виведено в XIX столітті як маленького собаку-компаньйона, і зазвичай представники цієї породи мають висоту в холці лише 10-18 сантиметрів та важать не більше ніж 4,5-5,4 кілограма.

Так зараз виглядає такса Вінстон / Фото: tiktok.com/@jessicacol98

