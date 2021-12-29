УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Дзвінок із Кремля та умова США: у Білому домі оголосили про нові перемовини Байдена з Путіним

29 грудня 2021, 20:17

Вашингтон підтримує Київ у ситуації з військами РФ біля кордонів України, сказала Емілі Хорн.

Байден і Путін
Телефонні перемовини відбудуться з ініціативи Володимира Путіна / Reuters

Президент США Джо Байден у четвер, 30 грудня о 22:30 за київським часом проведе телефонну розмову з главою РФ Володимиром Путіним. Сторони повинні обговорити майбутню зустріч представників Вашингтона та Москви, яка відбудеться 10 січня, а також саміт НАТО – Росія і перемовини РФ з ОБСЄ, заплановані на 12 і 13 січня відповідно. Ініціатором дзвінка став Володимир Путін. Про це заявила представниця Ради національної безпеки Штатів Емілі Хорн.

"Президент Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити низку тем, включаючи майбутні дипломатичні перемовини з Росією", - цитує її CNN.

За словами представниці адміністрації Байдена, ініціатором перемовин був Путін. Байден відповів на запит, оскільки вважає, що у цій ситуації розмова повинна йти на вищому політичному рівні.

Коли і про що говоритимуть Байден і Путін

У Білому домі зазначили, що Байден має намір попередньо обговорити з Путіним перемовини Вашингтона і Москви, які повинні відбутися 10 січня, а також саміт РФ з НАТО (12 січня) і зустріч російської держави з ОБСЄ (13 січня).

Під час перемовин Байден заявить Путіну, що для США пріоритетними є консультації із західними союзниками (судячи з усього, мова йде про питання безпеки, - ред.)

Реклама

Телефонна розмова Байдена та Путіна запланована на 22:30 за київським часом.

Дивіться відео ТСН - у США відреагували на вимоги Росії щодо України

Зеленський знає про перемовини Байдена та Путіна

США продовжують консультуватися із західними союзниками щодо ситуації з військами біля кордонів України. Державний секретар Ентоні Блінкен вже зателефонував українському президенту Володимиру Зеленському і повідомив про майбутні телефонні перемовини Байдена та Путіна.

Підкреслюється, що Блінкен запевнив Зеленського в підтримці Штатами територіальної цілісності і суверенітету України.

Перемовини Байдена та Путіна

Зустріч президента США Джо Байдена з господарем Кремля Володимиром Путіним відбулася 7 грудня в режимі відеозв'язку. Діалог пройшов на тлі концентрації Росією військ біля кордонів України і звинувачень Москви на адресу Заходу в нібито погрозах НАТО російським кордонам.

У Білому домі за підсумками перемовин заявили, що Байден попередив Путіна про намір Заходу перейти до рішучих дій у разі нової військової операції Росії проти України.

Байден підтримав територіальну цілісність і суверенітет України, а також закликав врегулювати кризову ситуацію політичним шляхом.

У Вашингтоні пізніше уточнили, що через напружену ситуацію з військами Росії біля кордонів України, американці мають намір надати Києву додаткову військову допомогу. Крім того, Штати не гарантували Москві невступ України до НАТО.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в порушенні домовленостей щодо Донбасу в рамках мінського процесу і нормандського формату. Кремль назвав Україну головною темою перемовин Москви і Вашингтона. У Росії вимагають, щоб США виступили гарантом відмови Києва від інтеграції до Північноатлантичного альянсу.

Радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Байден на перемовинах з Путіним рішуче попередив главу Кремля про те, що у разі нової військової агресії Москви проти Києва Штати підуть на заходи, які не задіяли у 2014 році.

viber
новини США Володимир Путін Джо Байден
Зараз ви переглядаєте новину «Дзвінок із Кремля та умова США: у Білому домі оголосили про нові перемовини Байдена з Путіним». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Місячний гороскоп на тиждень 27 грудня - 2 січня: Левам - кохання, Дівам - здійснення бажань, Козерогам - боргиМісячний гороскоп на тиждень 27 грудня - 2 січня: Левам - кохання, Дівам - здійснення бажань, Козерогам - борги Любовний гороскоп на 2022 рік: в якому місяці знаки Зодіаку зможуть зустріти свою долю в рік ТиграЛюбовний гороскоп на 2022 рік: в якому місяці знаки Зодіаку зможуть зустріти свою долю в рік Тигра Щоб в будинку завжди водилися гроші: що потрібно обов'язково поставити на стіл на Новий рік 2022Щоб в будинку завжди водилися гроші: що потрібно обов'язково поставити на стіл на Новий рік 2022 Запорука успіху 2022 року: астролог розповів, що потрібно встигнути зробити до нового року кожному знакуЗапорука успіху 2022 року: астролог розповів, що потрібно встигнути зробити до нового року кожному знаку Православний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дніПравославний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дні
20:58

У Тернополі опікун жорстоко вбив пенсіонера і закидав його тіло меблями

20:55

НАБУ закінчило розслідування справи про заволодіння Януковичем Межигір'ям

20:17

Дзвінок із Кремля та умова США: у Білому домі оголосили про нові перемовини Байдена з ПутінимВідео

20:06

Не стало хворого на рак хлопчика з Чернівців, мрію якого здійснили поліцейськіВідео

20:03

МакЅим заворожила фото з підрослими дочками

Реклама
19:53

Любовний гороскоп на 2022 рік: в якому місяці знаки Зодіаку зможуть зустріти свою долю в рік Тигра

19:47

Чому Україні в 2021 році майже нічим хвалитися перед сусідамиПогляд

19:38

Уряд затвердив план з економії на опаленні та електриціВідео

19:25

Анна Трінчер в екстремальній фотосесії знялася в одному купальнику на лютому морозі

19:09

Зеленський очолив рейтинг "політик року-2021", але розчарував 45% українців - опитування

18:26

"Без зарплати не залишиться": Сергія Лещенка повертають до наглядової ради "Укрзалізниці"

18:23

Заборона на переїзд і зміну місця проживання: в Україні оголосили про плани у разі воєнного стануВідео

18:07

Збудуться всі мрії: названі самі фартові знаки зодіаку, яким надзвичайно пощастить в Новий рік 2022

17:57

Данілов розкрив плани Путіна по УкраїніВідео

17:54

Операція пішла не за планом: у Києві рятувальники впустили з висоти носилки з чоловікомВідео

17:31

Замість вакцини "накачав" снодійним: псевдофельдшер на Сумщині побив і хотів спалити пенсіонерів

17:20

Прикмети на 31 грудня: що не можна робити на Новий рік, щоб не залучити біду в будинокВідео

17:19

63-річна Мадонна назвала себе ексгібіціоністкою і показала мереживну нижню білизну

17:12

Українки "штурмують" військкомати: журналістка пішла виконувати наказ, але зіткнулася з проблемамиВідео

17:05

Засідання РНБО напередодні Нового року: став відомий порядок деннийВідео

Реклама
16:56

Новорічні свята в Україні 2022: коли колядують, щедрують і посівають

16:46

На Харківщині у потрійній ДТП загинула 6-місячна дитина

16:40

Зігрівав своїм тілом: 10-річний хлопчик врятував батька на Дніпропетровщині

16:29

Алла Ландар розповіла про початок роботи над проектом "Останнє бажання" новости компании

16:04

Найбільший приріст ВВП у 2021 році Україні забезпечило "Велике будівництво" - дослідження

15:48

Слуга народу лідирує, а Євросолідарність Порошенка відстає: опубліковано свіжий рейтинг партій

15:44

Стало відомо, що буде з тарифами на комуналку після Нового рокуВідео

15:38

В Україні більше не вводитимуть тотальних локдаунів – Шмигаль

15:33

Православний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дні

15:02

"Задля блага громадян": в Україні може з’явитися новий податокВідео

14:54

"Вакцинувався": нардеп Тищенко осоромився в прямому ефіріВідео

14:35

Порошенко випереджає Зеленського у другому турі виборів президента - опитування

14:32

Останній герой на 1+1: творці шоу оголосили про старт всенародного кастингуВідео

14:29

У ЄС розповіли про сценарії вторгнення Росії в УкраїнуВідео

14:14

Донька Сумської здивувала мережу радикальною зміною іміджу

14:07

"Велике будівництво": між Києвом та Васильковом почали курсувати електрички

13:52

Путін хоче спростити отримання російського громадянства вихідцям з країн СРСР

13:17

Прикмети на 30 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

13:15

Угода США та РФ щодо безпеки – тільки за участю Європи: в ЄС поставили Москві умовуВідео

13:13

З наступаючим Новим роком 2022 - картинки і привітання в прозі і віршах

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 30 грудня 2021: Левам – гроші, Дівам – удача, Стрільцям - небезпекаВідео

12:56

Фотографувалися з черепом, щоб викласти у соцмережі: на Прикарпатті підлітки понівечили склеп

12:44

Арнольд Шварценеггер офіційно розлучився з Марією Шрайвер після 10 років судових розглядів

12:40

Пожежа в реанімації на Прикарпатті виникла через запалену свічку: пацієнти згоріли живцемВідео

12:17

"Дитина без свідомості лежала під ліжком": на Харківщині чоловік виніс 8-річного хлопчика з палаючого будинку

12:12

За 2021 рік на Дніпропетровщині здали майже 100 об'єктів "Великого будівництва" Зеленського

12:05

В Україні вдесятеро збільшили штрафи за незаконну вирубку дерев, збирання грибів та ягідВідео

12:01

Лобода або Шакіра: як виглядала Покрещук до того, як "накачала" найбільші вилиці в світі

11:20

Відомий гонщик Мочанов потрапив у дорожній скандал у центрі Києва

11:10

"Було багато суму і полегшення": Анна Кошмал розповіла про фінал Сватів та як зустріне Новий РікВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти