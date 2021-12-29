Дзвінок із Кремля та умова США: у Білому домі оголосили про нові перемовини Байдена з Путіним

Телефонні перемовини відбудуться з ініціативи Володимира Путіна / Reuters

Президент США Джо Байден у четвер, 30 грудня о 22:30 за київським часом проведе телефонну розмову з главою РФ Володимиром Путіним. Сторони повинні обговорити майбутню зустріч представників Вашингтона та Москви, яка відбудеться 10 січня, а також саміт НАТО – Росія і перемовини РФ з ОБСЄ, заплановані на 12 і 13 січня відповідно. Ініціатором дзвінка став Володимир Путін. Про це заявила представниця Ради національної безпеки Штатів Емілі Хорн.

"Президент Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити низку тем, включаючи майбутні дипломатичні перемовини з Росією", - цитує її CNN.

За словами представниці адміністрації Байдена, ініціатором перемовин був Путін. Байден відповів на запит, оскільки вважає, що у цій ситуації розмова повинна йти на вищому політичному рівні.

Коли і про що говоритимуть Байден і Путін

У Білому домі зазначили, що Байден має намір попередньо обговорити з Путіним перемовини Вашингтона і Москви, які повинні відбутися 10 січня, а також саміт РФ з НАТО (12 січня) і зустріч російської держави з ОБСЄ (13 січня).

Під час перемовин Байден заявить Путіну, що для США пріоритетними є консультації із західними союзниками (судячи з усього, мова йде про питання безпеки, - ред.)

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Телефонна розмова Байдена та Путіна запланована на 22:30 за київським часом.

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Зеленський знає про перемовини Байдена та Путіна

США продовжують консультуватися із західними союзниками щодо ситуації з військами біля кордонів України. Державний секретар Ентоні Блінкен вже зателефонував українському президенту Володимиру Зеленському і повідомив про майбутні телефонні перемовини Байдена та Путіна.

Підкреслюється, що Блінкен запевнив Зеленського в підтримці Штатами територіальної цілісності і суверенітету України.

Перемовини Байдена та Путіна

Зустріч президента США Джо Байдена з господарем Кремля Володимиром Путіним відбулася 7 грудня в режимі відеозв'язку. Діалог пройшов на тлі концентрації Росією військ біля кордонів України і звинувачень Москви на адресу Заходу в нібито погрозах НАТО російським кордонам.

У Білому домі за підсумками перемовин заявили, що Байден попередив Путіна про намір Заходу перейти до рішучих дій у разі нової військової операції Росії проти України.

Байден підтримав територіальну цілісність і суверенітет України, а також закликав врегулювати кризову ситуацію політичним шляхом.

У Вашингтоні пізніше уточнили, що через напружену ситуацію з військами Росії біля кордонів України, американці мають намір надати Києву додаткову військову допомогу. Крім того, Штати не гарантували Москві невступ України до НАТО.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в порушенні домовленостей щодо Донбасу в рамках мінського процесу і нормандського формату. Кремль назвав Україну головною темою перемовин Москви і Вашингтона. У Росії вимагають, щоб США виступили гарантом відмови Києва від інтеграції до Північноатлантичного альянсу.

Радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Байден на перемовинах з Путіним рішуче попередив главу Кремля про те, що у разі нової військової агресії Москви проти Києва Штати підуть на заходи, які не задіяли у 2014 році.