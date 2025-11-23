Нові "Танці з зірками": Влад Яма дав уїдливий коментар

У Ями особливі стосунки з танцювальним проєктом.

https://glavred.net/stars/novye-tancy-so-zvezdami-vlad-yama-dal-yazvitelnyy-kommentariy-10718159.html Посилання скопійоване

Танці з зірками 2025 - Влад Яма висловився про проєкт / колаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official, instagram.com/tanci1plus1

Стисло:

У грудні анонсовано новий випуск "Танців з зірками"

Влад Яма прокоментував майбутній ефір

Телеканал 1+1 Україна анонсував ще один випуск шоу "Танці з зірками". Це буде благодійний спецефір, призначений для збору коштів на прицільну евакуацію тяжкопоранених українських захисників із фронту та їхню доставку до операційних. Востаннє на екрани "Танці з зірками" виходили ще 2021 року - восьмий сезон завершився перемогою актора Артура Логая.

У першому (2006) і третьому (2007) сезонах одним з учасників був танцівник Влад Яма. "Танці" дали старт його медійній кар'єрі - його стали запрошувати на різноманітні шоу і проєкти як гостя, учасника або ведучого. З 2017 по 2021 рік Яма був одним із суддів "Танців".

відео дня

Після того, як на початку повномасштабної війни Влад Яма покинув Україну, танцюрист втратив свій зірковий статус у нашій країні. Утім, це не заважає йому висловлювати свою думку про те, що відбувається зараз.

На спецвипуск "Танців з зірками" Яма відреагував неоднозначно. В Instagram він опублікував своє фото з шоу з Наталею Могилевською і Тіною Кароль, і підписав: "Шо, опять?".

Танці з зірками 2025 - Влад Яма висловився про проєкт / фото: instagram.com/vladyama_official

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Ірина Білик зустрілася з Валерієм Залужним у Лондоні - колишній головнокомандувач ЗСУ виявився великим фанатом творчості співачки.

Також зірка шоу "Зважені та щасливі", українська фітнес-тренерка Аніта Луценко натякнула на розрив стосунків з Олександром Лозовцовим.

Читайте також:

Про персону: Влад Яма Владислав Яма - український танцюрист, а також суддя телевізійних проєктів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL". Член журі "Ліги Сміху".

З початку війни Влад Яма живе в Америці. Подейкують, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово хейтили.

У соціальних мережах Влад вкрай рідко з'являється, бо щоразу стикається із засудженням. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони проходили російською мовою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред