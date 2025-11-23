Нові "Танці з зірками": Влад Яма дав уїдливий коментар

Стисло:
- У грудні анонсовано новий випуск "Танців з зірками"
- Влад Яма прокоментував майбутній ефір
Телеканал 1+1 Україна анонсував ще один випуск шоу "Танці з зірками". Це буде благодійний спецефір, призначений для збору коштів на прицільну евакуацію тяжкопоранених українських захисників із фронту та їхню доставку до операційних. Востаннє на екрани "Танці з зірками" виходили ще 2021 року - восьмий сезон завершився перемогою актора Артура Логая.
У першому (2006) і третьому (2007) сезонах одним з учасників був танцівник Влад Яма. "Танці" дали старт його медійній кар'єрі - його стали запрошувати на різноманітні шоу і проєкти як гостя, учасника або ведучого. З 2017 по 2021 рік Яма був одним із суддів "Танців".
Після того, як на початку повномасштабної війни Влад Яма покинув Україну, танцюрист втратив свій зірковий статус у нашій країні. Утім, це не заважає йому висловлювати свою думку про те, що відбувається зараз.
На спецвипуск "Танців з зірками" Яма відреагував неоднозначно. В Instagram він опублікував своє фото з шоу з Наталею Могилевською і Тіною Кароль, і підписав: "Шо, опять?".
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Ірина Білик зустрілася з Валерієм Залужним у Лондоні - колишній головнокомандувач ЗСУ виявився великим фанатом творчості співачки.
Також зірка шоу "Зважені та щасливі", українська фітнес-тренерка Аніта Луценко натякнула на розрив стосунків з Олександром Лозовцовим.
Читайте також:
- Цимбалюк вийшов із себе: учасниця "Холостяка" "перевернула" церемонію троянд
- Перший досвід: Могилевська показалася разом із молодшою донькою в поїзді
- "Я сказав так": MELOVIN на Майдані заручився і поцілувався з військовим
Про персону: Влад Яма
Владислав Яма - український танцюрист, а також суддя телевізійних проєктів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL". Член журі "Ліги Сміху".
З початку війни Влад Яма живе в Америці. Подейкують, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово хейтили.
У соціальних мережах Влад вкрай рідко з'являється, бо щоразу стикається із засудженням. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони проходили російською мовою.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред