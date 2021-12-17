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Відмова від приєднання до Альянсу України: у РФ опублікували проєкт договору з НАТО

17 грудня 2021, 13:58
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Росія пропонує НАТО зобов'язатися виключити подальше розширення і приєднання до Альянсу України.

НАТО
РФ вимагає відмовитися від планів прийняття України в НАТО / Фото : Reuters

РФ вимагає відкликання рішення саміту НАТО 2008 року в Бухаресті про те, що Україна і Грузія стануть членами НАТО.

Росія заперечує саму можливість постановки питання про вступ України в НАТО, заявив в інтерв'ю Інтерфаксу заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

За його словами, тільки виконання цього ультиматуму РФ буде говорити про "кроки в правильному напрямку".

"Готовності до цього з боку Заходу немає. Тому ми в своїх пропозиціях, які сформульовані комплексно, всеохоплююче поставили перед США, перш за все, також їх союзниками, цілий ряд питань, що вимагають термінового вирішення", - підкреслив Рябков.

В черговий радий Москва звинуватила Захід у погіршенні ситуації з безпекою в Європі.

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"Пов'язано це з серією цілеспрямованих дій США і їх союзників по НАТО, які в узагальненому вигляді можуть бути названі спробою підриву безпеки Росії, спробою створити навколо нас вороже середовище. Ми з цим не можемо миритися", - сказав дипломат.

Додамо, що МЗС Росії опублікувало проекти договорів з США і НАТО про "гарантії безпеки", в яких міститься ультиматум щодо вступу України в НАТО.

Головні вимоги Москви:

  • Росія пропонує НАТО зобов'язатися виключити подальше розширення і приєднання до Альянсу України;
  • Росія і НАТО зобов'язуються не розгортати ракети середньої і меншої дальності в районах, звідки вони можуть вражати територію один одного, йдеться в російському проекті;
  • Росія пропонує НАТО закріпити Домовленість мирно вирішувати всі суперечки і утримуватися від застосування сили;
  • Росія і США не використовують територію інших країн для підготовки або здійснення нападу один на одного;
  • Росія і НАТО повинні дати зобов'язання не створювати умов, які можна розцінити як загрозу, йдеться в російському проекті;
  • Росія і США зобов'язуються не проводити військових навчань з відпрацюванням сценаріїв застосування ядерної зброї;
  • Росія і США зобов'язуються не готувати військових неядерних країн застосовувати ядерну зброю;
  • Росія пропонує НАТО підтвердити, що вони не розглядають один одного в якості супротивників;
  • Росія і США зобов'язуються не розгортати ядерну зброю за кордоном і і повернути вже розгорнуту, а також ліквідувати інфраструктуру для розгортання ядерної зброї поза своєю територією;
  • Росія пропонує НАТО відмовитися від ведення будь-якої військової діяльності в Україні, у Східній Європі, Закавказзі, Центральній Азії;
  • Росія і США зобов'язуються не розгортати ракети середньої і меншої дальності за кордоном і в районах, звідки вони можуть вразити цілі на території іншої сторони;
  • Росія пропонує НАТО не розміщувати додаткових військових і озброєння за межами країн, в яких вони були на травень 1997 (до приєднання до альянсу країн Східної Європи) - крім виняткових випадків за згодою Росії і членів НАТО.

  • Проект угоди РФ - НАТО
    Проект угоди РФ - НАТО mid.ru
  • Проект угоди РФ - НАТО
    Проект угоди РФ - НАТО mid.ru
  • Проект угоди РФ - НАТО
    Проект угоди РФ - НАТО mid.ru

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Північноатлантична рада НАТО серйозно стурбована істотним, неспровокованим і невиправданим нарощуванням російської військової потужності на кордонах України.

Як йдеться в заяві, розміщеній на сайті Альянсу, в останні місяці Росія поширює брехню про провокації з боку України і НАТО.

Північноатлантична рада констатувала ,що"серйозно оцінює наслідки нинішньої ситуації для безпеки Північноатлантичного союзу".

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