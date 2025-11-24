Рус
"Мирний план" Трампа коригують: Рубіо заявив про скорочення спірних пунктів

Руслан Іваненко
24 листопада 2025, 01:46
60
Державний секретар США підкреслив інтенсивні обговорення та скорочення кількості спірних пунктів документа
'Мирний план' Трампа коригують: Рубіо заявив про скорочення спірних пунктів
Рубіо уточнив, що фінальні деталі плану потребують подальшого опрацювання / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Андрій Єрмак/Telegram

Коротко:

  • У Женеві відбулися переговори США та України щодо врегулювання ситуації
  • План Вашингтона налічує 26–28 пунктів і постійно коригується
  • Досягнуто суттєвого прогресу, остаточне узгодження залежить від лідерів

У Женеві відбулися переговори щодо врегулювання ситуації в Україні, де, за словами представників США, було досягнуто суттєвого просування. Про це повідомляє DRM News у мережі YouTube.

План врегулювання та його деталі

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що план врегулювання, розроблений Вашингтоном, налічує від 26 до 28 пунктів, залежно від версії документа, який постійно коригується після консультацій з українською стороною.

відео дня

"Ми прибули сюди сьогодні з однією метою, і мета полягала в тому, щоб узяти, ну, 28 пунктів або 26 пунктів, залежно від версії, оскільки документ продовжував розвиватися, і спробувати скоротити кількість невирішених пунктів", – зазначив Рубіо.

Інтенсивна взаємодія з Києвом

За його словами, обговорення стало результатом багатомісячної роботи та постійного обміну пропозиціями, а взаємодія з Києвом останніми днями була максимально інтенсивною. У переговорах брали участь представники різних українських структур, що дозволило уточнити ключові позиції.

"Отже, у нас сьогодні був дуже хороший день. Думаю, ми досягли величезного прогресу...", – підкреслив держсекретар США, додавши, що документ зберіг статус робочої основи.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Скорочення спірних пунктів

Рубіо наголосив, що за попередні 96 годин команда США провела серію детальних зустрічей у Києві, щоб звузити перелік спірних пунктів:

"Ми прибули сюди сьогодні з однією метою... і сьогодні ми цього домоглися дуже істотно".

Попри це, остаточне узгодження плану залежить від рішень лідерів держав.

"Це був найпродуктивніший день... Але робота залишається", – резюмував Рубіо, уточнивши, що фінальні деталі потребують подальшого опрацювання.

Мирний план США – думка експерта

Експерт Валерій Клочок із Центру громадської аналітики "Вежа" зазначає, що запропонований варіант угоди не можна розглядати як справжній компроміс, адже він фактично передбачає лише заморожування війни. На його думку, така мирна угода навряд чи буде взаємовигідною.

Водночас, Київ може погодитися на неї здебільшого для того, щоб призупинити подальші бойові дії, особливо враховуючи певний прогрес на фронті на користь України.

Мирні переговори в Женеві - останні новини

Раніше, Главред писав, що за словами Зеленського, українська делегація сьогодні, 23 листопада, працює в Женеві над пошуком реальних рішень для завершення війни, відновлення миру та забезпечення довгострокової безпеки.

Крім того, Європейський союз розробив альтернативний мирний план щодо війни в Україні, який суттєво відрізняється від недавно оприлюдненого спірного плану за участю США та Росії.

Нагадаємо, що для урядів Великої Британії, Німеччини та Франції став несподіванкою мирний план США. Проте лідери країн ЄС підготували контрпропозицію до плану Трампа та вже надіслали її Вашингтону.

Про персону: Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

війна в Україні Женева Марко Рубіо мирні переговори Мирний план Трампа
