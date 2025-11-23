До 12 годин без світла: Укренерго опублікувало нові графіки на 24 листопада

Що відомо:
- Завтра в усіх регіонах України вимикатимуть світло
- Графіки відключень триватимуть з 00:00 до 23:59
- Обсяг відключень складатиме від 0,5 до 3 черг
В Україні через складну ситуацію в енергосистемі продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Як повідомляє Укренерго, графіки погодинних відключень заплановані і на понеділок, 24 листопада.
У компанії зазначають, що завтра у всіх регіонах України введуть заходи обмеження споживання через наслідки масштабних ракетно-дронових атак Росії на енергетичну інфраструктуру.
За інформацією відомства, графіки відключення діятимуть з 00:00 до 23:59 і передбачатимуть погодинні перерви в електропостачанні обсягом від 0,5 до 3 черг. Крім того, у цей час для промислових споживачів запровадять додаткові обмеження потужності.
В "Укренерго" підкреслили, що час і обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації, тому громадянам рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.
Чому графіки часто змінюються - пояснення експерта
Після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев у ефірі КИЇВ24 пояснив це необхідністю переконфігурації системи.
"Зараз діють в основному резервні лінії живлення, і якщо на ці лінії навантажується велика кількість споживачів, то вони можуть виходити з ладу, це спричиняє додаткові проблеми. Тому потрібно змінювати графіки в ручному режимі", - пояснив він.
Відключення світла в Україні - останні новини
Як писав Главред, в Україні 23 листопада продовжують діяти графіки відключення електроенергії для побутових споживачів. Вимикати світло будуть в обсягу від 1 до 3,5 черг одночасно.
Нещодавно глава Укренерго Віталій Зайченко зазначив, що значного погіршення ситуації в енергосистемі через сильні морози поки не очікують. Утім, через регулярні удари Росії варто бути готовими до різних сценаріїв.
Нагадаємо, премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявила, що в Україні найближчими днями можуть суттєво скоротитися графіки відключень електроенергії.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
