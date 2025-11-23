Рус
Сильний мороз та сніг: у багатьох регіонах оголосили штормове попередження

Ангеліна Підвисоцька
23 листопада 2025, 19:41
Синоптики оголосили І рівень небезпечності у західних областях.
Сильний мороз та сніг: у багатьох регіонах оголосили штормове попередження
Прогноз погоди в Україні на 24 листопада / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 24 листопада
  • Де температура повітря опуститься до -7 градусів
  • Де будуть дощі та сніг

Погода в Україні 24 листопада буде холодно. У цей день очікується сніг та мороз. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики вже оголосили І рівень небезпечності у західних областях. Там очікується ожеледиця та сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 24 ноября
Прогноз погоди в Україні на 24 листопада / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 24 листопада дощі будуть у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та у Криму. Температура повітря опуститься до 1-5 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні - 8-12 градусів тепла.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 24 листопада

В Україні 24 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом у західних, Житомирській та Вінницькій областях. В інших областях, крім сходу та південного сходу будуть помірні дощі. У центральних, Одеській та Миколаївській областях буде туман. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"У західних областях температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях туман; температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°, у північних областях вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -7

За даними meteoprog, 24 листопада в Україні буде холодно. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до +12...+17 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -7...+1 градуса.

погода 24 ноября
Прогноз погоди в Україні на 24 листопада / фото: meteoprog

Погода 24 листопада у Києві

У Києві 24 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики цей день прогнозують дощ та мокрий сніг. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі та вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 2-4°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 24 ноября
Прогноз погоди в Україні на 24 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні в п'ятницю, 21 листопада, порадує теплом. У деяких регіонах замість холодів очікується потепління.

Синоптик Наталка Діденко говорила, що Україна готується до контрастних погодних умов у найближчі вихідні, 22-23 листопада. Циклон і атмосферні фронти принесуть у різні регіони країни абсолютно різні сценарії - від зимових проявів до майже весняного тепла.

Синоптик Наталія Птуха дала неочікуваний прогноз про раптове погіршення погоди в Україні. Вже найближчим часом регіони накриє похолодання. У багатьох областях будуть сильні снігопади, мороз та ожеледиця. Може випасти навіть до 20 см снігу.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

