"Проклинаю день, коли його зустріла": новий чоловік Сніжани Онопки виявився аферистом

Онопка стала жертвою злочинної змови обранця та його мами.

Сніжана Онопка зараз - модель розповіла про чоловіка-афериста / колаж: Главред, фото: instagram.com/snejanaonopka15

Два місяці тому Сніжана Онопка повінчалася з чоловіком на ім'я Станіслав Міліч

Чоловік, за словами моделі, виявився аферистом

Українська супермодель Сніжана Онопка в червні 2024 року вдруге вийшла заміж. На початку вересня 2025-го вона оголосила про вінчання з обранцем.

На жаль, сімейне щастя Сніжани тривало недовго: її чоловік виявився аферистом - разом зі своєю матір'ю чоловік обікрав модель і кинув її одну в лікарні. "Це не чоловік. Це тварюка і просто не людина! Станіслав Міліч разом зі своєю матір'ю мене обікрали. Його мати Людмила Зубкова. Це кінчені люди, я проклинаю той день, коли його зустріла", - написала Онопка у своєму блозі в Instagram.

Модель виявилася не єдиною жертвою Станіслава і його матері. Онопка пообіцяла розкрити деталі нещастя, яке з нею сталося з подачі колишнього коханого, коли відновить своє здоров'я - останній місяць вона сильно хворіє.

Сніжана Онопка розповіла про проблеми з чоловіком / фото: instagram.com/snejanaonopka15

"Мені тепер начхати, він для мене помер сьогодні, коли повіз до лікарні, відмовився повернути вкрадені речі, і залишив на вулиці, знаючи, що я не можу сама йти, і побіг додому красти речі. Хіба це можна зрозуміти і пробачити? І щойно я захворіла, у нього різко з'явилися проблеми, було вкрадено нібито дві машини, і людина стала жити в матері. Зручно, правда?" - поділилася Сніжана Онопка.

Про персону: Сніжана Онопка Сніжана Онопка - українська супермодель. Брала участь у модних показах у всіх світових фешн-столицях - Мілані, Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, знімалася для популярних глянців. Стала першою моделлю українського походження, яка двічі потрапила на обкладинку Vogue. Була обличчям японського косметичного бренду Shiseido та косметичної марки Dior.

