Особлива прикраса: Могилевська заінтригувала каблучкою на безіменному пальці

Наталія Могилевська спровокувала чутки про заручини.

Наталія Могилевська зараз - співачка показала каблучку на безіменному пальці / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська приховує, чи уклала вона офіційний шлюб із коханим

На нещодавньому інтерв'ю зірка засвітила обручку

Українська співачка і музичний продюсер Наталія Могилевська на початку повномасштабної війни зустріла своє кохання - вже близько трьох років вона будує стосунки з чоловіком на ім'я Валентин. Пара разом виховує двох доньок, проте досі не відомо, чи перебуває артистка в офіційному шлюбі.

На запитання про весілля Могилевська раніше відповідала ухильно. Однак нещодавно Наталія все ж залишила шанувальникам вельми красномовний натяк на заміжжя.

На інтерв'ю для Люкс ФМ співачка прийшла з каблучкою на безіменному пальці правої руки. Чи є прикраса чимось більшим, ніж просто аксесуар, Наталія Могилевська обговорювати не стала.

Наталія Могилевська зараз - співачка показала каблучку на безіменному пальці / Скриншот YouTube

Про персону: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

