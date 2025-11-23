Особлива прикраса: Могилевська заінтригувала каблучкою на безіменному пальці

Стисло:
Українська співачка і музичний продюсер Наталія Могилевська на початку повномасштабної війни зустріла своє кохання - вже близько трьох років вона будує стосунки з чоловіком на ім'я Валентин. Пара разом виховує двох доньок, проте досі не відомо, чи перебуває артистка в офіційному шлюбі.
На запитання про весілля Могилевська раніше відповідала ухильно. Однак нещодавно Наталія все ж залишила шанувальникам вельми красномовний натяк на заміжжя.
На інтерв'ю для Люкс ФМ співачка прийшла з каблучкою на безіменному пальці правої руки. Чи є прикраса чимось більшим, ніж просто аксесуар, Наталія Могилевська обговорювати не стала.
Про персону: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
