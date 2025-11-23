Тато колише труну із загиблим синочком: Тернопіль прощається із загиблою родиною

Камаль - чоловік, який дивом вижив під час ракетного удару по будинку у Тернополі, однак втратив дружину, дочку та сина.

У Тернополі попрощалися з загиблою сім'єю / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

РФ вдарила по Тернополю ракетами

Ворожа ракета влучила в будинок та вбила багато людей

У Тернополі попрощалися з сім'єю чоловіка, який дивом вижив

У Тернополі попрощалися з родиною Камаля, який три доби чекав під руїнами будинку, по якому вдарила російська ракета 19 листопада. За секунду чоловік втратив кохану дружину та двох маленьких діток. Сьогодні, 23 листопада, він навіки попрощався з найріднішими. Емоційне відео вже розлетілось в Мережі.

Місцеве видання "Тернопіль1" розповідає, що у той день Камаль дивом вижив. Він єдиний, хто вцілів з усієї родини. Його донечці Камілі було 5 років, а сину Назару - всього півтора роки.

У Мережі розлетілось щемливе відео, на якому Камаль стоїть посеред цвинтаря, біля нього труни з тілами дружини й донечки, а на руках він востаннє колихає труну з синочком. Чоловік не може втримати сльози, адже це несамовитий біль втрати.

Дивіться відео з прощанням із загиблою сім'єю у Тернополі:

У Тернополі прощаються із загиблою родиною Камаля / фото: скріншот

Марія Палагнюк працювала фармацевтом в аптеці АНЦ. Колеги також не можуть повірити у те, що сталося.

"Марія була світлою, доброю і неймовірно чуйною людиною. Вона завжди зустрічала людей з теплом і щирою усмішкою. Її знали як уважну професіоналку, яка щодня допомагала пацієнтам із великою любов’ю до своєї справи ... Вся команда АНЦ висловлює глибокі співчуття її чоловіку, родині та близьким. Ми схиляємо голови у скорботі та розділяємо цей невимовний біль з кожним, хто знав Марію", - написали на сторінці аптеки.

Дивіться відео з прощанням у Тернополі з загиблою сім'єю:

Нагадаємо, Камаль дивом вижив під час атаки на Тернопіль. Коли навкруги лунали вибухи, діти злякалися. Вони були з мамою у кімнаті та дивилися мультики, що відволіктися. У цей момент Камаль вийшов у коридор, щоб взяти теплий одяг, одягнути дітей та піти в укриття. Однак саме тоді пролунав смертельний вибух - ракета влучила прямо у будинок.

Камаля врятувало лише те, що на момент удару він був у коридорі. Кімнату, де були його рідні, завалило. Тоді все було у вогні. Чоловік три дні чекав під будинком, де рятувальники розбирали завали. Він знав, що його рідних вже, ймовірно, нема в живих. На третій день після удару тіла дружини та дітей все ж знайшли.

Удар по Тернополю - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія уранці 19 листопада завдала удару по Тернополю. Одна з ракет поцілила в багатоповерховий будинок. Внаслідок атаки ворога загинули 26 людей. Та вже ввечері сталося справжнє диво — рятувальникам вдалося знайти живого 20-річного хлопця. Він залишався під завалами приблизно до 17:00.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти атакували житлові будинки у Тернополі крилатими ракетами Х-101, випущеними літаками стратегічної авіації.

Внаслідок масованого ракетного удару по Тернополі загинули волонтер Віталій Долиняк та його син Давид. Дружина та доньки загиблого нині перебувають у лікарні.

