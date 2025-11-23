Лесика Турка провели в останню путь - де похований музикант

Прощалися з Олегом Турком у його рідному місті.

Лесик Турко помер - яким був похорон Лесика / колаж: Главред, фото: facebook.com/lesyksam

Коротко:

23 листопада відбулися прощання і похорон Олега Турка

Наталка Карпа показала кадри з церемонії

22 листопада стало відомо про смерть українського музиканта, співзасновника та ексучасника гурту Dzidzio Олега Лесика Турка. Йому було 58 років.

23 листопада в Церкві святих апостолів Петра і Павла в Новояворівську, рідному місті артиста, відбулася панахида. Поховали Турка в селищі Івано-Франкове.

Українська співачка і близька подруга Лесика Наталка Карпа в соціальних мережах показала, як проводжали музиканта в останню путь. Біля церкви ті, хто прийшов із ним попрощатися, подарували Олегу Турку його останні овації.

"Провели нашого Лесика в останню путь… Легких тобі хмаринок, Олежику… Помоліться сьодні за його душу, хто його знав та любив… Світла памʼять", - написала Карпа.

Про персону: Лесик Лесик (Олег Турко) - український співак і музикант, ексучасник і співзасновник гурту DZIDZIO, засновник гуртів Форте і DZIDZ'off. У березні 2016 року покинув гурт DZIDZIO. 3 червня 2016-го дав прес-конференцію з приводу свого виходу з проєкту. Після цього почав сольну кар'єру.

