Країни ЄС передали США новий мирний план - що в ньому змінили та як реагує Європа

Лідери країн ЄС різко розкритикували американський план закінчення війни та готують виправлену версію з урахуванням побажань Європи та України.

https://glavred.net/war/strany-es-peredali-ssha-novyy-mirnyy-plan-chto-v-nem-izmenili-i-kak-reagiruet-evropa-10718102.html Посилання скопійоване

Мирний план США - в ЄС виправили мирний план Трампа, що змінили / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Макрон розкритикував мирний план США – що пропонує

За якої умови закінчиться війна Росії проти України

Які країни візьмуть участь у переговорах в Женеві та що змінять в плані Трампа

Європейські лідери стримано поставилися до оприлюдненого Дональдом Трампом 28-пунктового мирного плану закінчення війни Росії проти України в "агресивні терміни", визнаючи його потенціальну роль, але рішуче вимагаючи доопрацювання. Крім того, Європа надіслала Вашингтону власну контрпропозицію, підкреслюючи, що мир має бути справедливим, а не платою за безпеку.

відео дня

Главред зібрав реакцію лідерів Європи на мирну ініціативу Трампа і зібрав основні зміни до нього, які готують країни ЄС.

Про що домовились лідери Європи на переговорах із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський 21 листопада провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо американського "мирного плану". Про це повідомили на офіційному сайті Федерального уряду Німеччини.

У повідомленні зазначено, що європейські лідери підтвердили незмінну та повну підтримку України на шляху до тривалого й справедливого миру та мають намір і надалі тісно узгоджувати дії між собою, з іншими партнерами в Європі та зі Сполученими Штатами. Також вони позитивно оцінили ініціативи США, спрямовані на завершення війни, включно з положеннями щодо підтвердження українського суверенітету та надання надійних гарантій безпеки.

"Вони домовилися продовжувати прагнути мети щодо захисту життєво важливих європейських та українських інтересів у довгостроковій перспективі. Це включає, серед іншого, забезпечення того, щоб лінія зіткнення залишалася відправною точкою для будь-якого порозуміння, а українські Збройні сили залишалися здатними ефективно захищати суверенітет України", — йдеться у повідомленні.

Зеленський, Стармер, Мерц і Макрон погодилися, що будь-які рішення чи домовленості, які стосуватимуться європейських країн, ЄС або НАТО, повинні отримати підтримку європейських партнерів або бути схвалені союзниками спільно.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Макрон розкритикував мирний план США – що пропонує

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що американський "мирний план" щодо України потребує доопрацювання та погодження з європейськими країнами, оскільки окремі його положення суперечать принципам українського суверенітету та європейської безпеки.

"Цей план добрий тим, що пропонує мир і визнає важливі елементи з питань суверенітету та безпеки. Будь-яка ініціатива, яка веде до миру, є доброю, але тепер ми знаємо, за яких умов вона є прийнятною", - сказав президент Франції.

Як повідомляє Укрінформ, під час саміту G20 в Йоганнесбурзі Макрон підкреслив, що цей документ може бути відправною точкою для подальшої роботи, але він не був попередньо узгоджений із європейськими партнерами, хоча містить багато пунктів, що безпосередньо їх стосуються — від управління замороженими активами до питань євроінтеграції України та рішень НАТО.

Макрон і Трамп / Фото: скріншот

На його думку, низка положень плану фактично обмежує можливості української армії та зачіпає питання державного суверенітету. Крім того, у документі відсутні механізми стримування, що створює ризик повторної агресії з боку Росії.

"Ми бачили це вже неодноразово, і зокрема щодо України у лютому 2022 року. Тож ми хочемо миру. Я вважаю, що він має початися з припинення вогню", - заявив Макрон.

За його словами, у переговорах у Женеві братиме участь команда переговорників ЄС та Великої Британії. Країни так званої Коаліції охочих, які вже зафіксували певні рішення щодо гарантій безпеки Україні, також організують обговорення своїх позицій.

За якої умови закінчиться війна Росії проти України - Мерц

Розв’язана Росією війна може завершитися лише тоді, коли умови миру відповідатимуть інтересам України та Європи. Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив під час спілкування з журналістами на саміті G20 в Йоганнесбурзі, передає Укрінформ.

"Війни не можуть бути припинені великими державами через голови країн, яких це стосується. Це війна, яка може бути припинена лише за згодою України, а також за нашою згодою, згодою Європи. Тому що це війна на європейському континенті", - сказав він.

Мерц наголосив, що результат цієї війни безпосередньо вплине на безпеку Європи. Якщо Україна зазнає поразки чи опиниться на межі краху, наслідки відчує вся європейська політика та весь континент. Саме тому європейські країни так активно долучені до пошуку мирного врегулювання, розуміючи масштаби відповідальності.

Він також нагадав, що напередодні провів тривалу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої детально пояснив цю позицію. Мерц вкотре звернув увагу Трампа на порушення Росією Будапештського меморандуму, у якому вона зобов’язувалася поважати територіальну цілісність України, але не виконала обіцянки.

Зеленський і Мерц / Фото: Офіс президента України

За словами канцлера, нині справді з’явився шанс зупинити війну, однак учасники процесу поки що далекі від рішення, яке б задовольнило всіх.

"Тому зараз мають бути надані інші гарантії безпеки. Потрібно досягти інших, більш надійних угод", - підкреслив канцлер.

"Треба з’ясувати, де і ким створений цей мирний план", - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у соцмережі X, що переданий Україні американський "мирний план" потребує доопрацювання, а Росія не має права диктувати умови ні Києву, ні Європі. Він наголосив, що всі питання, які стосуються Польщі, мають узгоджуватися з польським урядом.

Пізніше Туск уточнив, що Варшава готова долучитися до опрацювання американської пропозиції щодо врегулювання російсько-української війни. За його словами, разом із лідерами Франції, Італії, Німеччини, Великої Британії, Канади та Японії Польща висловила готовність працювати над планом, одразу окресливши свої застереження до окремих його положень. Він додав, що наступного дня європейські лідери проведуть зустріч у Луанді перед самітом Африка – ЄС, де він представить позицію Польщі.

"Перед тим, як почати роботу, було б добре дізнатися, хто автор [мирного, - ред.] плану, і де він був створений", - заінтригував заявою він.

Туск і Зеленський / Фото: Офіс президента України

Спільна заява ЄС

Європейські лідери з ЄС та НАТО виступили зі спільною заявою щодо американського "мирного плану" для України, наголосивши, що він може слугувати відправною точкою, але потребує серйозних доопрацювань. Про це повідомила пресслужба Європейської Ради.

У заяві зазначено, що США демонструють важливі зусилля для досягнення миру, а представлений проєкт із 28 пунктів містить ключові позиції, які знадобляться для встановлення справедливого й тривалого миру. Водночас підкреслюється, що цей документ є лише початковою основою і має бути суттєво доповнений.

"Ми готові долучитися до забезпечення сталого миру в майбутньому. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, які зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів", - сказано у заяві.

Лідери також нагадали, що будь-які положення плану, які стосуються Європейського Союзу чи НАТО, можуть бути ухвалені виключно за згодою країн-членів цих організацій, а не лише за домовленістю США, Росії чи України.

Під заявою поставили підписи:

президент Європейської ради Антоніу Кошта;

глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

прем’єр Канади Марк Карні;

президент Фінляндії Александер Стубб;

президент Франції Еммануель Макрон;

прем’єр Ірландії Міхал Мартін;

очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні;

прем’єр Японії Санае Такаїчі;

прем’єр Нідерландів Дік Схоф;

прем’єр Іспанії Педро Санчес;

прем’єр Великої Британії Кір Стармер;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

прем’єр Норвегії Йонас Стере.

Які країни візьмуть участь у переговорах в Женеві

Представники трьох країн ЄС — Франції, Німеччини та Великої Британії — долучаться до переговорів щодо американського "мирного плану" для України, які відбудуться у неділю, 23 листопада, в Женеві. Мета їх участі — сформувати спільний документ, що враховуватиме інтереси Європейського Союзу. Про це 22 листопада повідомив президент Франції Еммануель Макрон під час саміту G20 у Південній Африці, зазначивши, що саме ці держави представлятимуть ЄС у женевському процесі. Про це повідомляє Європейська правда.

Макрон наголосив, що будь-які кроки, спрямовані на встановлення миру, є позитивними, але їхня прийнятність залежить від відповідності умовам справедливого та тривалого врегулювання для України й гарантій безпеки для всієї Європи.

Він повторив свою позицію щодо неприпустимості пропозицій, які зменшують можливості української армії та обмежують її суверенні права.

"Ми знаємо, що якщо не буде елементів стримування, росіяни повернуться і зрадять свою обіцянку. Ми бачили це неодноразово, зокрема щодо України у лютому 2022 року", – нагадав Макрон.

Окремо французький лідер підкреслив, що шлях до миру в Україні має починатися з припинення вогню, і саме цього, за його словами, можна намагатися досягти найближчим часом.

Що змінять в плані Трампа

Європейські лідери підготували власні пропозиції щодо мирного врегулювання війни в Україні, які передбачають повернення Києвом контролю над ключовими стратегічними об’єктами без обмежень для Збройних сил України, повідомляє The Washington Post. Згідно з копією європейського плану, українським військовим не накладаються жодні обмеження. План передбачає повернення під контроль України Запорізької АЕС та Каховської дамби, забезпечення вільних проходів по Дніпру та контролю над Кінбурнською косою.

Як йдеться у матеріалі, решта територіальних суперечок мають вирішуватися після припинення вогню.

Запорізька АЕС / Інфографіка: Главред

Крім того, за даними Bild, європейські країни планують обговорити та переглянути ще щонайменше три пункти американського мирного плану Дональда Трампа, зокрема:

пропозицію щодо поділу територій

"Ми ясно дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою", - йдеться в заяві союзників України.

гарантії безпеки для України (в ЄС не вірять в те, що Москва буде дотримуватись своїх зобов’язань).

питання заморожених російських активів, щоб запобігти їх використанню Кремлем для власної вигоди.

Як повідомляє Der Spiegel, Сполученим Штатам передали оновлену, суттєво змінену редакцію їхнього 28-пунктного мирного плану. Які саме корективи були внесені до документа, поки що не розкривається.

Крім того, за даними Bloomberg, Україна та її європейські союзники наполягатимуть, щоб будь-які переговори з Росією щодо територіальних обмінів відбувалися лише після припинення війни вздовж чинної лінії фронту. Про це повідомили джерела, ознайомлені з контрпропозицією, яку сьогодні представлять США в Швейцарії.

Країни Європи вимагають від американців гарантій безпеки по аналогії з 5 статтею НАТО про взаємну оборону та наполягають, щоб заморожені російські активи використовувалися для відновлення України та компенсації збитків.

5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Водночас вимоги Москви про поступки щодо територій на Сході України, які контролюють українські війська - відкидаються.

Крім того, джерела видання вказують, що можна домовитися про вищу чисельність армії, яку Україна зможе мати після закінчення війни.

Багато інших положень, включно з поверненням усіх заручників, зокрема дітей, були б прийнятними, і план має включати програми возз’єднання сімей та допомогу жертвам війни.

Чому не може бути компромісу в питанні закінчення війни - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова фонду "Нова дорога" Валерій Клочок підкреслив, що неможливо створити план завершення війни, який влаштував би одночасно Україну і Росію. План може бути прийнятним для нас лише у випадку повного виходу Росії з окупованих територій, виплати репарацій та покарання військових злочинців, але це наразі нереально.

За його словами, Росія не покине Крим, Донбас і навіть частину Запорізької та Херсонської областей, а Бердянськ і Маріуполь повернути навряд чи можливо. Замороження фронту може відбутися лише в Запорізькій області, а невеликі відступи можливі в Харківській чи Дніпропетровській областях, але не більше.

"Буде демілітаризована зона – про яку президент дуже не любить слухати, але до цього все йде. Але це аж ніяк не компроміс, це грабіж серед білого дня. Ніякого компромісу немає, тому що йдеться про виключні інтереси України", - вказав він в інтерв'ю Главреду.

Клочок додав, що мова не йде про обмін територіями, як-от Курська область за Донецьку – фактично йдеться про замороження конфлікту, і питання лише в тому, на яких умовах це відбудеться.

"Я цей план, як і попередні, взагалі не розцінюю ані як компроміс, ані як щось прийнятне. Ми його просто приймемо – і все. По факту це для того, щоб війна не тривала далі, тому що на фронті є певний рух у бік України – невеликий, але є. Для Росії зараз теж дуже важливо заморозити війну, щоб перегрупуватися, "залатати рани" і потім знову продовжувати кошмарити світ. Це буде – у мене в цьому немає жодного сумніву", - резюмує він.

Вам також може бути цікаво:

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред