Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

План Трампа спочатку містив 30 пунктів - журналіст заявив про дві таємні вимоги США

Юрій Берендій
23 листопада 2025, 15:04оновлено 23 листопада, 20:09
845
Грозев раскрыл, что первоначальная версия плана США была концепцией РФ и содержала до 30 пунктов, которые впоследствии могли быть вычеркнуты или засекречены.
План Трампа спочатку містив 30 пунктів - журналіст заявив про дві таємні вимоги США
Мирний план Трампа - журналіст заявив про дві таємні вимоги США / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Про що сказав Грозєв:

  • Мирний план Трампа спочатку містив 30 пунктів
  • Запропонований план є саме російською пропозицією

Початкова редакція так званого "мирного плану Трампа" містила на 28 пунктів, а 30. Ще два пункти плану могли бути викресленими або засекреченими. Про це розповів міжнародний журналіст і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в дописі в X.

Грозєв розповів, що приблизно шість місяців тому випадково ознайомився з ранньою версією мирного плану, яка була виключно російською концепцією і майже не відрізнялася від того, що бачимо зараз, передбачаючи рівний розподіл заморожених російських активів і європейські інвестиції у відновлення України. Водночас, за словами журналіста, у ньому два пункти явно відсутні.

відео дня

"По-перше, пропозиція, щоб США (інвестори) витягли післявоєнну Росію з майбутньої рецесії, спричиненої нестачею готівки та інвестицій, "як у 90-х". Це було задумано як спонукання для Трампа (чи то як законний "підсолоджувач" для США, чи то як "підсолоджувач" для друзів і родини, це не було чітко визначено). Другою "пропозицією" був новий російсько-американський союз проти Китаю. Цей пункт містив багато демагогії про "християнський союз"", - вказав він.

Він підкреслив, що це саме російська пропозиція, а не спільно розроблений план, і висловив упевненість, що росіяни точно включили перший із двох додаткових пунктів, але зрозуміло, чому він не потрапив у версію плану, що просочилася у ЗМІ.

"Щодо пункту 2, не можу бути впевнений, чи Росія наважилася включити пропозицію проти Китаю. Знову ж таки, якби вона це зробила, це не було б оприлюднено. Отже, загалом, це все-таки може бути 30-пунктний план", - резюмує він.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чому США заявили про мирний план лише зараз - думка експерта

Як писав Главред, час висунення Україні ультиматуму щодо "мирної угоди" вибраний невипадково — нині одночасно посилюється тиск і на Київ, і на Путіна, аби примусити сторони погодитися на замороження війни. Про це заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

Він наголосив, що навіть тимчасове замороження бойових дій уздовж поточної лінії фронту стало б для української влади серйозним репутаційним ударом.

"Є купа моментів, які потім будуть використовуватися політичними опонентами як небезпідставні аргументи звинувачень у неефективності влади в протистоянні російській агресії. А корупція - це взагалі питання номер один. Тобто це ціла низка чинників", - зазначив він.

Мирний план США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські посадовці та пропагандистські медіа продовжують формувати підґрунтя для відмови від запропонованого США "мирного плану". Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що таким чином Кремль готує громадян РФ до неприйняття будь-якого рішення, окрім повної перемоги над Україною.

Держсекретар Марко Рубіо повідомив сенаторам США, що так званий американський "мирний план" фактично базується на пропозиціях російської сторони, хоча пізніше він цю заяву спростував.

Європейські лідери обережно відреагували на презентований Дональдом Трампом план завершення війни та направили Вашингтону власні зауваження. Вони наголошують, що мир повинен бути справедливим.

Інші новини:

Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання новини України мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Мирний план" Трампа коригують: Рубіо заявив про скорочення спірних пунктів

"Мирний план" Трампа коригують: Рубіо заявив про скорочення спірних пунктів

01:46Війна
"Команда Трампа чує нас": Зеленський розкрив перші подробиці зустрічі у Женеві

"Команда Трампа чує нас": Зеленський розкрив перші подробиці зустрічі у Женеві

22:54Україна
У Харкові прогриміла серія потужних вибухів: місто під масовою атакою БПЛА

У Харкові прогриміла серія потужних вибухів: місто під масовою атакою БПЛА

21:45Війна
Реклама

Популярне

Більше
Зловлять удачу за хвіст: трьом знакам зодіаку фантастично пощастить у грудні

Зловлять удачу за хвіст: трьом знакам зодіаку фантастично пощастить у грудні

Велика грошова удача: на чотирьох знаків зодіаку чекає несподіваний прибуток

Велика грошова удача: на чотирьох знаків зодіаку чекає несподіваний прибуток

Гороскоп Таро на тиждень з 24 по 30 листопада: Тельцям - невдача, Дівам - зустріч

Гороскоп Таро на тиждень з 24 по 30 листопада: Тельцям - невдача, Дівам - зустріч

Карта Deep State онлайн за 23 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Окупанти почали мститися командуванню РФ і влаштували диверсію в Ростові

Окупанти почали мститися командуванню РФ і влаштували диверсію в Ростові

Останні новини

01:46

"Мирний план" Трампа коригують: Рубіо заявив про скорочення спірних пунктів

01:30

Пташка з Азовсталі повертається до служби - подробиці

00:47

Експерт натякає на зміни у Динамо: хто може очолити команду наступним

00:25

У жодному разі не можна робити це вдома: суворі прикмети на свято 24 листопада

23 листопада, неділя
23:43

Melovin розкрив деталі про роман із нареченим-військовим

Снігопади та похолодання накриють Україну: синоптик назвав датиСнігопади та похолодання накриють Україну: синоптик назвав дати
22:59

Зірка святкового столу: рецепт дуже бюджетного салату королівська Мімоза

22:56

Механік назвав авто, яке без проблем долає сотні тис. км: ідеальний вибір на вторинці

22:54

"Команда Трампа чує нас": Зеленський розкрив перші подробиці зустрічі у Женеві

22:36

Прихований знак на шинах: що насправді означає зелений ковпачок на колесах авто

Реклама
22:34

"Проклинаю день, коли його зустріла": новий чоловік Сніжани Онопки виявився аферистом

22:08

Чому американці вирішили тиснути на УкраїнуПогляд

21:45

У Харкові прогриміла серія потужних вибухів: місто під масовою атакою БПЛАФото

21:24

Громовий удар по енергетиці і не тільки: Крим потужно атакували дрони

20:28

Як дешево утеплити вікна і підвищити температуру в домі: що радять експерти

20:16

В 1100 гривень вже не вкластись: в Україні дорожчає популярний продукт

19:47

Особлива прикраса: Могилевська заінтригувала каблучкою на безіменному пальці

19:45

Європейський план миру для України "злили" в ЗМІ: що передбачено в документі

19:41

Сильний мороз та сніг: у багатьох регіонах оголосили штормове попередження

19:37

Стали відомі результати переговорів в Женеві щодо плану закінчення війни

19:25

Зеленський прокоментував мирний процес і відповів на звинувачення Трампа

Реклама
19:21

"Небезпечний сигнал кожному диктатору": Бернс попередив про ризики мирного плану

19:03

Переговори в Женеві про план закінчення війни: в Reuters розповіли про успішні угоди

18:53

Окупанти почали мститися командуванню РФ і влаштували диверсію в Ростові

18:48

Орхідеї розростаються хаотично – простий метод, як приборкати "втікаюче" корінняВідео

18:48

Лесика Турка провели в останню путь - де похований музикантВідео

18:40

До 12 годин без світла: Укренерго опублікувало нові графіки на 24 листопада

18:35

Чому поїзди раніше не їздили вночі — що в цей час робили з пасажирамиВідео

18:29

Створюють більше проблем, ніж тепла: якими дровами не варто топити в печі чи каміні

18:07

Китайський гороскоп на завтра 24 листопада: Драконам - зневіра, Мавпам - гнів

18:05

"Ситуація погана": в прямому етері радіо РФ розповіли, що приховує Путін

17:35

Нові "Танці з зірками": Влад Яма дав уїдливий коментар

17:26

Краще позбудьтеся їх: які купюри долара та євро можуть створити проблеми

17:15

З варениками не зрівняється: англієць обрав улюблену українську страву

16:54

Чи справді українці рано одружувалися: архіви спростували поширений міф

16:31

Європейський "контрплан" щодо України включає 24 пункти: The Telegraph дізнався деталі

16:30

Аж летіли вогняні іскри: ССО і СБУ провели потужні операції в Покровську

16:28

Трамп "накинувся" на Зеленського із звинуваченнями на фоні переговорів у Женеві

16:24

Можуть початися наджорсткі графіки відключень: експерт озвучив небезпечний прогноз

16:17

Тато колише труну із загиблим синочком: Тернопіль прощається із загиблою родиноюФотоВідео

16:08

Завершаться 14 років ілюзій: для кого кінець року стане поворотним - гороскоп на грудень 2025

Реклама
16:03

Відомі перші результати переговорів у Женеві - чи змінять США план закінчення війни

15:46

Яку фізичну вправу потрібно робити для покращення сну - вчені розкрили секретВідео

15:25

Штормовий вітер та зливи: Україну накриває сильна негода

15:25

Не дійшли до укриття: число жертв після жахливого удару по Тернополю зросло до 34

15:23

Гороскоп для Водоліїв на грудень 2025: місяць кохання, магії та здійснення бажаньВідео

15:04

План Трампа спочатку містив 30 пунктів - журналіст заявив про дві таємні вимоги США

14:56

Як виглядати елегантно навіть у холодні дні: лайфхаки від стиліста

14:31

Як київська князівна змінила Францію: історія, яку не розповідають у школі

14:07

Жінка купила цуценя дрібної породи, але собака виріс до гігантських розмірів

14:01

Країни ЄС передали США новий мирний план - що в ньому змінили та як реагує Європа

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена Зеленська
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти