План Трампа спочатку містив 30 пунктів - журналіст заявив про дві таємні вимоги США

Грозев раскрыл, что первоначальная версия плана США была концепцией РФ и содержала до 30 пунктов, которые впоследствии могли быть вычеркнуты или засекречены.

Мирний план Трампа - журналіст заявив про дві таємні вимоги США

Про що сказав Грозєв:

Мирний план Трампа спочатку містив 30 пунктів

Запропонований план є саме російською пропозицією

Початкова редакція так званого "мирного плану Трампа" містила на 28 пунктів, а 30. Ще два пункти плану могли бути викресленими або засекреченими. Про це розповів міжнародний журналіст і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в дописі в X.

Грозєв розповів, що приблизно шість місяців тому випадково ознайомився з ранньою версією мирного плану, яка була виключно російською концепцією і майже не відрізнялася від того, що бачимо зараз, передбачаючи рівний розподіл заморожених російських активів і європейські інвестиції у відновлення України. Водночас, за словами журналіста, у ньому два пункти явно відсутні.

"По-перше, пропозиція, щоб США (інвестори) витягли післявоєнну Росію з майбутньої рецесії, спричиненої нестачею готівки та інвестицій, "як у 90-х". Це було задумано як спонукання для Трампа (чи то як законний "підсолоджувач" для США, чи то як "підсолоджувач" для друзів і родини, це не було чітко визначено). Другою "пропозицією" був новий російсько-американський союз проти Китаю. Цей пункт містив багато демагогії про "християнський союз"", - вказав він.

Він підкреслив, що це саме російська пропозиція, а не спільно розроблений план, і висловив упевненість, що росіяни точно включили перший із двох додаткових пунктів, але зрозуміло, чому він не потрапив у версію плану, що просочилася у ЗМІ.

"Щодо пункту 2, не можу бути впевнений, чи Росія наважилася включити пропозицію проти Китаю. Знову ж таки, якби вона це зробила, це не було б оприлюднено. Отже, загалом, це все-таки може бути 30-пунктний план", - резюмує він.

Чому США заявили про мирний план лише зараз - думка експерта

Як писав Главред, час висунення Україні ультиматуму щодо "мирної угоди" вибраний невипадково — нині одночасно посилюється тиск і на Київ, і на Путіна, аби примусити сторони погодитися на замороження війни. Про це заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

Він наголосив, що навіть тимчасове замороження бойових дій уздовж поточної лінії фронту стало б для української влади серйозним репутаційним ударом.

"Є купа моментів, які потім будуть використовуватися політичними опонентами як небезпідставні аргументи звинувачень у неефективності влади в протистоянні російській агресії. А корупція - це взагалі питання номер один. Тобто це ціла низка чинників", - зазначив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські посадовці та пропагандистські медіа продовжують формувати підґрунтя для відмови від запропонованого США "мирного плану". Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що таким чином Кремль готує громадян РФ до неприйняття будь-якого рішення, окрім повної перемоги над Україною.

Держсекретар Марко Рубіо повідомив сенаторам США, що так званий американський "мирний план" фактично базується на пропозиціях російської сторони, хоча пізніше він цю заяву спростував.

Європейські лідери обережно відреагували на презентований Дональдом Трампом план завершення війни та направили Вашингтону власні зауваження. Вони наголошують, що мир повинен бути справедливим.

