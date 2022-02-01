"Кинули і обдурили": Путін назвав причину, чому побоюється вступу України до НАТО

Володимир Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вступ України до НАТО створить військові загрози для анексованого Криму.

Під час спілкування з журналістами Путін зазначив, що Росії обіцяли не просувати НАТО на схід "ні на дюйм", але зробили інакше - "кинули і обдурили".

"Ми навіщо підписували (з НАТО, - ред.) відповідні договори в Стамбулі і Астані? Де написано, що жодна країна не може забезпечувати свою безпеку за рахунок інших. Ну ось ми говоримо, що прийняття України в НАТО підриває нашу безпеку і просимо звернути увагу", - відзначив Путін.

Російський президент також пояснив, чому Москва побоюється вступу України в НАТО.

"Уявіть, що напхана зброєю, вона (Україна - ред.) почне операцію в Криму - нам що, воювати з блоком НАТО?", - заявив Путін.

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Президент РФ заявив, що хоче уникнути негативного розвитку подій навколо України, але пригрозив, що "створюючи загрози для Росії", Україна створює їх і для себе.

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Раніше повідомлялося, що Росія відводить частину своїх військ від кордону з Україною. У пресслужбі Західного військового округу заявили, що планова перевірка боєготовності завершена. Війська і авіація повертаються в місця базування.

28 січня Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що розвідка України не фіксує будь-яких істотних відмінностей в ситуації з військами РФ біля кордонів від обстановки, яка спостерігалася навесні минулого року. Зараз в українських рубежів спостерігається близько 130 тисяч військ разом з військовою технікою. Положення змінилося тільки в Білорусі, і Київ за цим уважно стежить.

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