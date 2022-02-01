"Кинули і обдурили": Путін назвав причину, чому побоюється вступу України до НАТО

Президент РФ заявив, що хоче уникнути негативного розвитку подій навколо України.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що вступ України до НАТО створить військові загрози для анексованого Криму.
Під час спілкування з журналістами Путін зазначив, що Росії обіцяли не просувати НАТО на схід "ні на дюйм", але зробили інакше - "кинули і обдурили".
"Ми навіщо підписували (з НАТО, - ред.) відповідні договори в Стамбулі і Астані? Де написано, що жодна країна не може забезпечувати свою безпеку за рахунок інших. Ну ось ми говоримо, що прийняття України в НАТО підриває нашу безпеку і просимо звернути увагу", - відзначив Путін.
Російський президент також пояснив, чому Москва побоюється вступу України в НАТО.
"Уявіть, що напхана зброєю, вона (Україна - ред.) почне операцію в Криму - нам що, воювати з блоком НАТО?", - заявив Путін.
Президент РФ заявив, що хоче уникнути негативного розвитку подій навколо України, але пригрозив, що "створюючи загрози для Росії", Україна створює їх і для себе.
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Раніше повідомлялося, що Росія відводить частину своїх військ від кордону з Україною. У пресслужбі Західного військового округу заявили, що планова перевірка боєготовності завершена. Війська і авіація повертаються в місця базування.
28 січня Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що розвідка України не фіксує будь-яких істотних відмінностей в ситуації з військами РФ біля кордонів від обстановки, яка спостерігалася навесні минулого року. Зараз в українських рубежів спостерігається близько 130 тисяч військ разом з військовою технікою. Положення змінилося тільки в Білорусі, і Київ за цим уважно стежить.
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