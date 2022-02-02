Перспективи України в НАТО і союз з Британією та Польщею: однокурсник Путіна назвав план для Києва

Україні НАТО не світить, оскільки еліти до цього не готові - Швець / УНІАН

Україна на рівні еліт не готова до вступу в НАТО, тому інтеграція у військово-політичний блок Заходу є малоймовірним сценарієм для Києва. Союз української держави з Польщею та Великою Британією є оптимальною ідеєю. У перспективі до такого об'єднання могли б приєднатися країни Східної Європи. Про це заявив однокурсник президента РФ Путіна, колишній розвідник КДБ СРСР Юрій Швець.

У ефірі телеканалу Україна 24 він сказав про те, що шанси на євроатлантичну інтеграцію Києва невисокі. Причиною тому є неготовність до такого кроку українських еліт.

читайте такожБудапештський меморандум і санкції проти оточення Путіна: Лондон загрожує ударом по РФ через Україну"НАТО, на жаль, Україні не світить. Не тому, що Україна як країна не готова, а не готова еліта. Від української влади давно вже США та НАТО вимагали для вступу до Альянсу - боротьба з корупцією і позбавлення у своїх лавах від агентів впливу з Москви. Але коли влада не може обрати спеціального антикорупційного прокурора, то це стейтмент влади, що вона не збирається цього робити. А якщо вона не вирішить ці 2 питання, то хто ж її візьме до НАТО?"- зазначив експерт.

Втім, у союзу України з Польщею та Британією є перспективи. У майбутньому на основі об'єднання може утворитися "міні-НАТО" за участю держав східного флангу Північноатлантичного альянсу.

"І ось цей Троїстий союз – це чудова річ. Це може бути міні-НАТО – туди можуть підключитися країни Балтії, можливо, Румунія – таким чином, весь східний фланг НАТО", - вважає Швець.

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Також він додав, що Україна може отримати і статус основного союзника США поза НАТО, за допомогою якого з'явиться можливість прискореного отримання новітніх озброєнь.

"Це договір з США про головного союзника поза НАТО, що надасть негайну можливість швидкого постачання новітніх озброєнь в обхід безлічі бюрократичних процедур", - підкреслив Юрій Швець.

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Союз України, Польщі та Великої Британії

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трас 21 січня зробила заяву, згідно з якою Лондон розглядає можливість створення тристороннього військово-політичного союзу з Україною та Польщею.

За словами керівниці британського зовнішньополітичного відомства, Лондон, Київ та Варшава після торішніх грудневих перемовин вже розвивають співпрацю.

Рада з геостратегії Великобританії опублікувала карту, на якій Британія, Україна та Польща визначаються як союзники. Росія та Білорусь позначені в якості ворожих держав.

Президент України Володимир Зеленський 1 лютого зробив заяву про те, що Київ, Лондон та Варшава створюють новий формат політичного співробітництва. Однак деталей український гарант не повідомив.

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