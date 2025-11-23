Стали відомі результати переговорів в Женеві щодо плану закінчення війни

Українська делегація повідомила про перший етап переговорів у Женеві, які мають наблизити сторони до формування спільного плану справедливого миру.

Переговори у Женеві закінчились - що відомо про результати / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Андрій Єрмак/Telegram

Глава української делегації на переговорах з представниками США та країн Європи в Женеві Андрій Єрмак повідомив про закінчення зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо та членами його команди. Про це він повідомив у Telegram.

"Хочу підтвердити: ми провели дуже продуктивну першу зустріч із шановною американською делегацією. Досягли дуже доброго прогресу й рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру", - повідомив він. відео дня

Єрмак підкреслив, що українці як ніхто інший заслуговують на мир і щиро його прагнуть. Він висловив подяку Сполученим Штатам, а також особисто президенту Трампу та його команді за їхню відданість мирному процесу.

Керівник української делегації на переговорах у Женеві додав, що пізніше цього дня відбудеться друга зустріч, під час якої робота над спільними пропозиціями триватиме за участю європейських партнерів.

"Остаточні рішення ухвалюватимуть наші президенти. Дякую!", - резюмує він.

Чому Трамп почав тиснути на Україну - думка експерта

Як писав Главред, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок зазначив, що зараз почався цілеспрямований тиск як на Україну, так і на Путіна з метою зупинити війну шляхом її фактичного замороження.

Він підкреслив, що Трамп вирішив завершити цей конфлікт, але яким саме шляхом через мовне питання, церковні аспекти чи встановлення кордону йому абсолютно байдуже, як і значній частині європейських політиків. Для України ж це має принципове значення.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Європейський Союз підготував власний варіант мирного плану щодо війни в Україні — він суттєво відрізняється від нещодавно представленої ініціативи США й Росії. Про це повідомляє The Telegraph.

На тлі дискусій навколо американського плану та переговорів у Женеві між представниками США, України та Європи, президент Дональд Трамп зробив нову заяву про перебіг війни й дорікнув українській владі "невдячністю".

У відповідь Володимир Зеленський наголосив, що саме Росія розв’язала війну проти України та нині не демонструє бажання її завершити. У цьому й полягає основна складність дипломатичної ситуації, підкреслив президент.

Про персону: Андрій Єрмак Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року. Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю. 21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

