'Команда Трампа чує нас': Зеленський розкрив перші подробиці зустрічі у Женеві

Українська делегація продовжує перемовини в Женеві та отримує перші сигнали порозуміння від США.

Команда Трампа демонструє готовність чути позицію України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Переговори у Женеві тривають, делегація провела низку зустрічей

Є перші сигнали порозуміння від американської сторони

Переговори української делегації з американською стороною у Женеві тривають, і вже помітні ознаки взаєморозуміння, як повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Українська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей: з американською стороною, також з нашими європейськими партнерами. Зараз була доповідь делегації за підсумками розмов, і це були ґрунтовні розмови, багато змінюється. (...) Важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда президента Трампа чує нас", – сказав президент. відео дня

Зеленський зазначив, що перемовини триватимуть "фактично до ночі", а нові доповіді очікуються найближчими годинами.

Пріоритети України на переговорах

"Важливо зробити, щоб кроки для закінчення війни були дієвими, і щоб усе було працездатним. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет – це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії", – підкреслив Зеленський.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Президент також наголосив, що інтереси України захищає "сила нашої державної позиції – народної української позиції – в тому, що це наша спільна позиція".

Думка експерта про можливі домовленості

Експерт із Центру громадської аналітики "Вежа" та голова фонду "Нова дорога" Валерій Клочок вважає, що подальший розвиток ситуації напряму залежить від того, чи будуть досягнуті домовленості між сторонами.

За його словами, у разі згоди Києва Кремль здатен оголосити про припинення вогню протягом доби — насамперед це означало б зупинку ударів по українських містах. Клочок припускає, що ракетний удар по житловому будинку в Тернополі міг бути навмисним сигналом для президента Зеленського.

Водночас експерт наголошує, що навіть у разі офіційного наказу Путіна про припинення наступальних дій обстріли повністю не зникнуть. Він зазначає, що інциденти на лінії фронту можуть тривати ще певний час, як це вже було під час АТО, коли оголошені "перемир’я" не виконувалися у повному обсязі. Якщо ж сторони все-таки дійдуть згоди, має розпочати роботу переговорна група, що відповідатиме за моніторингові місії та подальше узгодження умов.

Мирні переговори в Женеві - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Зеленського, українська делегація сьогодні, 23 листопада, працює в Женеві над пошуком реальних рішень для завершення війни, відновлення миру та забезпечення довгострокової безпеки.

Крім того, Європейський союз розробив альтернативний мирний план щодо війни в Україні, який суттєво відрізняється від недавно оприлюдненого спірного плану за участю США та Росії.

Також очільник ОП Єрмак заявив, що Україна і США провели дуже продуктивну першу зустріч та досягли дуже доброго прогресу й рухаються вперед до справедливого та тривалого миру.

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

