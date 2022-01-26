США передали Росії письмові відповіді на "гарантії безпеки"

США і Росія / Reuters

Посол США в Росії Джон Салліван привіз до МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо безпеки.

Як пише Bloomberg, Салліван доставив два документи: один - від США, другий - від НАТО.

Як передає ТАСС, візит американського посла в МЗС Росії завершився, зустріч тривала близько півгодини. Він покинув будівлю МЗС без коментарів, повідомило агентство.

Про що казали у США

У США врахували позицію Києва щодо російських пропозицій у сфері безпеки і поінформували український уряд про зміст відповідей на ультиматуми Кремля. Про це повідомив представник Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу.

"Ми не тільки проінформували їх... але і спеціально запитували їхню думку і включили її в документ. Так що сюрпризів там не буде", - заявив він.

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Гарантії безпеки

Нагадаємо, російське МЗС 17 грудня оприлюднило два документи, які ініціювала Москва і передала на розгляд Штатів – проект договору Росії і США про гарантії безпеки і угода щодо заходів забезпечення безпеки Америки, РФ і Північноатлантичного альянсу. Тепер росіяни чекають переговорів з американцями за даними ініціативам.

У проектах угод йдеться про те, що Росія має намір наполягати на гарантіях щодо відмови від включення України до Північноатлантичного альянсу і нерозширенні Альянсу на схід. Крім того, Москва вимагає, щоб обидві сторони не використовували території третіх країн для нападу один на одного.

Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не мають наміру вести переговори з РФ з питань європейської безпеки без участі держав ЄС та країн-партнерів. Американці не готові йти на поступки в питанні, яке пов'язане з обмеженням суверенних держав права самостійно визначати своє майбутнє.

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