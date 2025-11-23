Європейський план миру для України "злили" в ЗМІ: що передбачено в документі

ЄС пропонує 24-пунктовий план миру, щоб зупинити війну в Україні та забезпечити тривалий мир і безпеку.

ЄС визначає умови членства України в НАТО та повне відновлення економіки / Колаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/WhiteHouse

Європейський союз розробив альтернативний мирний план щодо війни в Україні, який суттєво відрізняється від недавно оприлюдненого спірного плану за участю США та Росії.

Відмінності від плану США

Конкурентний європейський план припинення війни в Україні, отриманий The Telegraph, різко відрізняється від суперечливої 28-пунктної пропозиції, висунутої адміністрацією Трампа.

Пропозиції США були широко розкритиковані як надто сприятливі для Москви, оскільки передбачають передачу Росії великих територій, скорочення чисельності української армії та заборону на перебування військ НАТО на українській землі. На відміну від цього, європейський план набагато більше підтримує Україну, визнаючи величезні жертви, яких вона зазнала під час війни з Росією.

Коментар західного чиновника

Високопоставлений західний чиновник повідомив The Telegraph:

"Цей план був узгоджений між європейцями та українцями восени, коли ми дізналися, що Віткофф і Дмитрієв працюють над власним документом. Звичайно, цілком логічно, що саме цей план Європа та Україна винесуть на переговори", – додав він, маючи на увазі надзвичайний саміт у Женеві в неділю.

Основні положення європейського плану

План представляє 24-пунктову контрпропозицію, спрямовану на закінчення війни в Україні та забезпечення довготривалого миру й безпеки.

Документ передбачає повне беззастережне припинення вогню на всіх фронтах і створення механізмів міжнародного моніторингу під керівництвом США.

"Обидві сторони конфлікту зобов'язуються до повного беззастережного припинення вогню в повітрі, на суші та на морі", — йдеться у документі. Моніторинг буде здійснюватися переважно дистанційно за допомогою супутників, дронів та інших технологій, а також із залученням наземних компонентів для розслідування ймовірних порушень.

Гуманітарні та безпекові гарантії

Документ також передбачає гуманітарні та безпекові гарантії для України.

"Росія беззастережно повертає всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей", — наголошується у пропозиції.

Крім того, Україна отримує надійні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, включно з участю США, без обмежень на власні Збройні сили та оборонну промисловість.

Політичні та економічні положення

Відзначається, що членство України в НАТО буде залежати від консенсусу всередині Альянсу, а країна стає членом ЄС. Також передбачено повне відновлення економіки та фінансову компенсацію, зокрема за рахунок російських заморожених активів, доки РФ не відшкодує завдані збитки.

"Санкції, введені проти Росії з 2014 року, можуть бути поступово та частково пом'якшені після досягнення стійкого миру та відновлені у разі порушення мирної угоди", — зазначається у документі.

Подальші переговори

Контрпропозиція також передбачає окремі переговори щодо європейської архітектури безпеки за участю всіх держав ОБСЄ, а територіальні питання будуть вирішуватися після повного і беззастережного припинення вогню.

Думка експерта: чому Трамп почав тиснути на Україну

За словами Валерія Клочка, керівника Центру громадської аналітики "Вежа" та голови благодійного фонду "Нова дорога", зараз здійснюється цілеспрямований тиск і на Україну, і на Путіна з метою зупинити війну шляхом її фактичного замороження.

"Трамп прагне завершити конфлікт, але йому байдуже, яким шляхом – через мовні питання, церковні аспекти чи встановлення кордонів. Для значної частини європейських політиків це теж не є принциповим. Водночас для України ці питання мають критичне значення", – зазначив експерт.

Мирні переговори в Женеві - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Зеленського, українська делегація сьогодні, 23 листопада, працює в Женеві над пошуком реальних рішень для завершення війни, відновлення миру та забезпечення довгострокової безпеки.

Крім того, як повідомляє Reuters із посиланням на американського посадовця, дискусії відбуваються конструктивно й у низці питань "завершилися угодами в деяких сферах".

Нагадаємо, що очільник ОП Єрмак заявив, що Україна і США провели дуже продуктивну першу зустріч та досягли дуже доброго прогресу й рухаються вперед до справедливого та тривалого миру.

