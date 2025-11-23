Рус
Аж летіли вогняні іскри: ССО і СБУ провели потужні операції в Покровську

Анна Косик
23 листопада 2025, 16:30оновлено 23 листопада, 17:39
Окрім ворожих об'єктів безпосередньо у місті, українські воїни атакували важливі цілі на Донеччині.
Удары ССО и СБУ в Донецкой области
Що відомо про наслідки потужних ударів ССО і СБУ по окупантах на Донеччині / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

  • Воїни ССО уразили живу силу та боєприпаси окупантів
  • Українські захисники обмежили наступальний потенціал противника в районі Покровська
  • На Донеччині спецпризначенцями СБУ уражено склади противника

Підрозділи Сил спеціальних операцій завдали ударів по цілях на Донеччині у рамках битви за Покровськ. Водночас спецпризначенці "Альфи" Служби безпеки України здійснили серію точних ударів по позиціях противника в межах міста.

Українські бійці таким чином продовжують вживати асиметричних дій з метою зменшення наступальних спроможностей армії країни-агресорки Росії у Донецькій області.

Аж летіли вогняні іскри: ССО і СБУ провели потужні операції в Покровську
Покровськ / Інфографіка: Главред

Що відомо про удари ССО

Як повідомили в ССО, українські підрозділи за допомогою Middle strike дронів завдали серію уражень ворогу, що веде наступальні дії у бік Покровсько-Мирноградської агломерації.

"Безпосередньо у самому місті Покровськ була знищена важлива ворожа позиція, що надавала значну тактичну перевагу російській армії на полі бою. "Висоту" на промисловому об’єкті використовували снайпери противника, які брали обширну ділянку території під вогневий контроль. Також, ця будівля слугувала точкою накопичення особового складу ворога. ССО успішним ударом Middle strike дрону типу баражуючий боєприпас знищили важливу позицію та живу силу противника", - йдеться у повідомленні.

Також у тимчасово окупованому селі Шахове було виявлене і знищене місце накопичення штурмових груп російської армії. Під час удару у будівлі розміщувався особовий склад 336-ої окремої гвардійської бригади морської піхоти.

Саме ці окупанти отримали завдання замикати кільце навколо Покровська з півночі. Однак дрони ССО внесли корективи в плани ворога, як і там, так і в районі іншого населеного пункту - Сонцівка.

В ще одному тимчасово окупованому селі воїнам вдалося уразити пункт тимчасової дислокації та склад боєприпасів екіпажу ударних БПЛА зі складу 6-го гвардійського танкового полку 90-ї гвардійської танкової дивізії ЗС РФ.

Водночас в окупованому Докучаєвську знищено ворожий склад боєприпасів. Його ворог використовував як точку зберігання, розподілення і відвантаження бойових засобів угруповання військ, що веде наступ на Покровськ.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео ураження ворожих об'єктів:

Окрім цього у Рибинському, яке також тимчасово перебуває під контролем окупантів, уражено розташування підрозділу матеріально-технічного забезпечення угрупування військ "Восток" ЗС РФ.

"Колишні виробничо-складські приміщення використовувалися як військовий об’єкт. На території підприємства ворогом були облаштовані інженерно-фортифікаційні споруди. Тривалий час фіксувалася активність військового вантажного автомобільного транспорту. Після визначення пріоритетних цілей дрони ССО завдали успішних уражень по кількох об’єктах на території", - додали в ССО.

Що вдалося уразити СБУ

Як повідомили в СБУ, спецпризначенці у Покровську знищили башту промислового обʼєкта, де розвідкою було зафіксовано розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV.

"Ще однією ціллю стали склади з FPV-дронами, БпЛА "Zala" та "Гербера" в тилу противника на території Донецької області. Під час ударів були використані безпілотні апарати "FP-2" з бойовими зарядами масою 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції", - повідомили в Службі безпеки.

Яке становище окупантів у Покровську

Главред писав, що начальник відділення комунікацій 14 бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1 корпусу НГУ "Азов" Максим Бакулін розповідав про поведінку окупаційних військ РФ у Покровську та на його околицях.

За його словами, росіяни постійно здійснюють спроби інфільтруватися у місто. Але навіть ті окупанти, яким вдається проникнути у Покровськ, живуть там не довго, адже українські військові намагаються їх знищити.

Ситуація на Донеччині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента Володимира Зеленського, на Покровському напрямку в Донецькій області російські окупаційні сили зосередили понад 150 тисяч осіб, які продовжують іти на штурм позицій Сил оборони України.

Згодом стало відомо, що Сили оборони України утримують певні рубежі в північній частині Покровська на Донеччині, а також контролюють позиції південніше залізниці, які є важливими для подальшої деокупації.

Попри тиск російських окупантів, як повідомив головнокомандувач Сирський, українським бійцям вдалося провести контрнаступальні дії на Добропільському напрямку, в проміжку з кінця серпня по жовтень цього року.

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ

ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Покровськ Сили спеціальних операцій Фронт
